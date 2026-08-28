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La Corte rechaza atraer revisión de padres de 43

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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La Corte rechaza atraer revisión de padres de 43
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer un recurso de revisión de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, contra la libertad provisional que obtuvo el sargento Santiago Muñoz Pilo, presuntamente implicado en el caso que en septiembre próximo cumple doce años.

      Durante la sesión, no se alcanzaron los votos necesarios con la finalidad de que los ministros del Máximo Tribunal de Justicia analizaran este asunto tramitado por los familiares de los estudiantes, quienes consideran que debió darse intervención a las víctimas indirectas, como terceros interesados, en el juicio de amparo promovido por el militar para recuperar su libertad.

      Después de que la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, lo vinculara a proceso por el delito de desaparición forzada, Muñoz Pilo tramitó un amparo en el cual pidió el cambio de la prisión preventiva que se le impuso.

      En consecuencia, un juez le concedió una suspensión definitiva, que ordenó a la jueza Duarte Cedillo celebrar una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que le concedió la libertad provisional.

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