La CURP biométrica, un trámite conflictivo

Ciudad de México.- Entre dudas y malentendidos, el primer módulo piloto para tramitar la CURP biométrica en la Ciudad de México opera desde el 1 de agosto de lunes a viernes y atiende a 75 personas al día. Sin embargo, existen confusiones respecto al procedimiento para solicitar este nuevo documento, puesto que las personas piden cita a través de la página oficial y, al llegar, personal de seguridad los regresa.

“Estoy muy enojada, vengo desde Naucalpan de Juárez con mi mamá porque sacamos cita y resulta que tengo que venir otro día a las 7 de la mañana para que me puedan atender. Me siento mal porque llego y no me atienden”, comentó la señora Sandra Mendoza, acompañada de su madre, una adulta mayor.

Desde las primeras horas de ayer, decenas de personas acudieron con una cita para después ser rechazadas por personal del Registro Nacional de Población (Renapo), quienes, impacientes y malhumorados, refirieron que no hay citas por internet, como se difundió durante la semana.

Por una hora, decenas de personas aseguraron haber tramitado su cita en internet porque les interesa adquirir este nuevo documento. Al comentar la difícil situación, explicaron que a diario entregan 75 fichas a quienes se forman desde las 7 de la mañana.

Así, más ciudadanos lamentaron la falta de organización y los malentendidos que genera la página oficial de la Renapo.