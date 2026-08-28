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La defensa de Farías alista amparo contra vinculación

No están conformes con el resultado de la comparecencia

Por El Universal

Agosto 28, 2026 03:00 a.m.
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La defensa de Farías alista amparo contra vinculación
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, anunció que interpondrá un juicio de amparo contra la vinculación a proceso y la prisión preventiva que se le dictó este jueves al excontralmirante por su presuntamente dirigir una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

      Tras conocer el fallo de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, el litigante afirmó que irán primero al amparo porque considera se cometieron violaciones de fondo contra Farías Laguna, quien permanecerá preso en el penal del Altiplano.

      ¿Hay nombre importantes?, se le preguntó.

      "Se mencionaron nombres importantes. Dos que resultan muy importantes y que el Ministerio Público verbalizó, esos nombres y que ya se lo puse en conocimiento a la juez. Dos nombres uno tan relevante como cuando se atora un buque en Guaymas y uno de los testigos dice que le van a hablar por teléfono a ´Andy´ para que lo destrabe. El otro es un testigo protegido con el dato de Santo cuando de quien tiene conocimiento de que los muelles donde llegan los barcos, el muelle 289 y 290, pertenecen a un compadre o amigo de un político muy importante de Tabasco", respondió Epigmenio Mendieta.

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      En entrevista, el abogado afirmó que la jueza del caso reconoció que existe un entramado delictivo relacionado con el contrabando de combustible, en el que están ligados secretarías de Estado, Pemex, empresarios, agentes aduanales, permisionarios de muelles, civiles.

      Sin embargo, dijo que la parte que no comparte es que la dirección de todo este grupo criminal se le pretenda atribuir a dos marinos de mando medio: Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna.

      "Todo este entramado que la jueza reconoce en su auto de vinculación pretende atribuirle la dirección a dos marinos de mando medio, es decir dos marinos de mando medio tienen la posibilidad, según el razonamiento de la FGR, de decidir en todas estas secretarías de Estado y una operatividad que es muy compleja", indicó.

      "Nos es que dos marinos puedan decidir en aduanas, Marina, en la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Energía y en otras que están encargadas de la supervisión y autorización de importar productos. No es cierto que dos marinos puedan tener toda esa operativa".

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