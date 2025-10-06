logo pulso
La tecnología de la GN va contra el robo carretero

Diseñan torres de inspección vehicular para identificar unidades con reporte de robo

Por El Universal

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
La tecnología de la GN va contra el robo carretero

Ciudad de México.- La Guardia Nacional apuesta por tecnología para combatir el robo de autotransporte en los tramos carreteros más peligrosas de México.

Se trata de Torres de Inspección Vehicular que la GN diseñó para identificar anomalías en los vehículos con el fin inhibir el robo en las carreteras con mayor incidencia en ese delito.

La estrategia denominada Cero robos al autotransporte, que surge por órdenes de la Presidencia de la República, despliega en mandos especiales formados “con recursos materiales, tecnológicos y humanos”, las torres que están constituidas por tecnología que permite identificar las matrículas con reportes de robo a través de una antena de radiofrecuencia que abarca los tres carriles de la carretera, misma que permite leer a 20 metros 60 matrículas por minuto de vehículos que circulen hasta a 150 kilómetros por hora.

“Este sistema de torres funciona detectando los vehículos circulando por la autopista a una de velocidad de entre 40 hasta 150 kilómetros por hora, se colocan en puntos estratégicos en donde tenemos un grupo de reacción que inmediatamente cuando se envía el reporte al celular de cargo, sale en persecución de ese vehículo para detenerlo y verificar el reporte que tenga ese vehículo”, explicó el titular de la estación de vías de comunicación de la Guardia Nacional de Cuautitlán Izcalli, mayor Balam Cerrito Rangel.

“Tenemos desplegados 585 elementos en 195 vehículos. Hay gente tanto de vías de comunicación como gente de campo, desplegados a lo largo y ancho. Contamos también con células de inteligencia y tenemos medios tecnológicos, como 10 torres de identificación vehicular”, reiteró.

“Contamos también con tres helicópteros, tres aviones no tripulados, 22 drones, tenemos equipos de telefonía que cuentan con cierta plataforma que nos ayudan a coordinar y coadyuvar todos los esfuerzos tanto con las torres como con el personal desplegado”, comentó el general brigadier de Estado Mayor, Hamlet Toledo Chelala, comandante del mando especial Cero Robos en la autopista San Luis Potosí.

La Estrategia también ha contribuido en la reducción de los robos en los tramos de mayor incidencia delictiva, como México-Querétaro de un 50 %, México-Puebla de un 54 % y Mazatlán - Culiacán en 27%.

