Derecho de la UNAM da un salto mundial

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La UNAM avanzó en cinco de las 11 áreas evaluadas por Times Higher Education (THE) en su ranking por disciplinas de 2026. El mayor cambio se registró en Derecho, que pasó del rango mundial 201-250 en la edición anterior al 101-125.

Artes y Humanidades también alcanzó el rango 101-125, después de ubicarse entre los lugares 176 y 200 en 2025. Las otras mejoras reportadas por la Universidad corresponden a Estudios de Educación (176-200), Ciencias Sociales (251-300) y Ciencias de la Vida (401-500). Las seis áreas restantes conservaron el rango de la edición previa.

El resultado necesita una precisión: no significa que la UNAM ocupe el lugar 101 en la clasificación general. THE publica listas distintas para cada campo de estudio y agrupa a algunas instituciones en intervalos, por lo que tampoco asigna a Derecho una posición exacta dentro del bloque 101-125. En el ranking general de 2026, la UNAM aparece en el rango 801-1000.

La medición por materias utiliza 18 indicadores adaptados a las características de cada área académica. Considera, entre otros aspectos, enseñanza, entorno y calidad de la investigación, relación con la industria y proyección internacional. Esto permite comparar el desempeño de una universidad en Derecho con el de otras instituciones evaluadas en esa misma disciplina.

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Los resultados no son nuevos de septiembre: la UNAM los difundió desde enero de 2026. La publicación que volvió a circular este lunes retoma esa edición del ranking.