CNDH llama a fortalecer libertad de expresión y derechos en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La

(CNDH) llamó a

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en la misma medida que el, al señalar que este equilibrio es clave para responder a las exigencias de la sociedad en materia de información y comunicación en México.En el marco del, que se conmemora este 7 de junio desde hace 73 años, la CNDH reafirmó su compromiso con la protección, defensa y promoción de los derechos de periodistas, personas comunicadoras y creadoras de contenido, mediantepermanente, prevención y emisión de medidas de protección.El organismo que conducerecordó en un comunicado que la conmemoración del llamado "" se instauró en 1951 por empresarios del periodismo en honor al entonces presidente, en un contexto de cercanía entre medios de comunicación y poder político. También realizó un recuento histórico de episodios de censura, persecución y presiones contra medios críticos durante ese periodo, como el cierre de publicaciones, el acoso a periodistas y la prohibición de obras teatrales.Señaló que laha enfrentado a lo largo de las décadas agresiones, amenazas y actos de silenciamiento que impactan tanto a periodistas como ala estar informada. En ese sentido, sostuvo que el reto actual es consolidar una relación entre medios, poder y audiencias basada en la verdad, la objetividad y el respeto a los derechos.Asimismo, hizo un llamado a lasde gobierno para garantizar la integridad física, psicológica y moral de periodistas y comunicadores, así comopara el ejercicio de su labor. También exhortó a los medios de comunicación y a sus profesionales a fortalecer su trabajo, garantizar ely rechazar prácticas que vulneren la democracia y la verdad.La CNDH reiteró que mantendrá, prevención yen delitos contra periodistas, además de ofrecera personas comunicadoras que enfrenten riesgos o presuntas violaciones a sus derechos humanos a través de sus canales institucionales.