Registro obligatorio de celulares: ¿cómo hacer el trámite?

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para realizar elde líneas telefónicas celulares.Este trámite forma parte de los esfuerzos delpor combatir la extorsión, el fraude, el acoso y otros crímenes relacionados al uso de telefonía móvil, al vincular cada línea telefónica a la identidad de una persona.Para poder realizarlo se necesita lade la persona y su. Esteaplica para cualquier tipo de servicio que ofrezcan las compañías que operan en México y para todas las-----Paso a paso para realizar tu registro conPuedes acudir a realizar el trámite de manera presencial a cualquierde tu compañía telefónica, únicamente se requiere que lleves:(INE o pasaporte)Ahora bien, si prefieres realizar tusolo debes de ingresar alde tu empresa telefónica o encuéntralo en/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles. Los pasos pueden variar ligeramente, sin embargo, son similares en todos los portales.Ingresa tu número celularArma elIngresa el código de seguridad que te llegará por mensaje SMSSelecciona el tipo deque deseas vincularAcepta el aviso de privacidad y presiona "Continuar"Toma una foto de tu identificación (INE por ambos lados)Completa laConfirma tus datos personales y da clic en "Continuar"¡LISTO!Ingresa tu número celularElige el tipo de identificación que deseas presentarAcepta el aviso de privacidad y da clic en "Siguiente"Toma fotos de tuComprueba tu identidad con la opción de¡LISTO!Selecciona la opción "Ingresa tu número celular y arrastra la barra de autenticidadIngresa el código de seguridad que se te enviará por SMS y da clic en "Validar"Presiona "Empezar" y selecciona las tres casillas de avisosEscoge el tipo de identificación que deseas vincularEscanea tu identificación (INE por ambos lados)Completa el paso de¡Y LISTO!.