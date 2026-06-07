Registro obligatorio de celulares: ¿cómo hacer el trámite?
El trámite de registro celular requiere identificación oficial y CURP para todas las personas físicas y morales.
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Por disposición oficial, las y losmexicanos tienen hasta el próximo 30 de junio
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para realizar el registro obligatorio de líneas telefónicas celulares.
Este trámite forma parte de los esfuerzos del gobierno federal por combatir la extorsión, el fraude, el acoso y otros crímenes relacionados al uso de telefonía móvil, al vincular cada línea telefónica a la identidad de una persona.
Para poder realizarlo se necesita la identificación oficial de la persona y su CURP. Este registro obligatorio aplica para cualquier tipo de servicio que ofrezcan las compañías que operan en México y para todas las personas físicas y morales.
-----Paso a paso para realizar tu registro con Telcel, Movistar y AT&T
Puedes acudir a realizar el trámite de manera presencial a cualquier sucursal de tu compañía telefónica, únicamente se requiere que lleves:
CURP
Identificación oficial (INE o pasaporte)
Ahora bien, si prefieres realizar tu trámite en línea solo debes de ingresar al portal de registro de tu empresa telefónica o encuéntralo en https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles. Los pasos pueden variar ligeramente, sin embargo, son similares en todos los portales.
Telcel
Ingresa tu número celular
Arma el rompecabezas
Ingresa el código de seguridad que te llegará por mensaje SMS
Selecciona el tipo de identificación oficial que deseas vincular
Acepta el aviso de privacidad y presiona "Continuar"
Toma una foto de tu identificación (INE por ambos lados)
Completa la verificación de rostro
Confirma tus datos personales y da clic en "Continuar"
¡LISTO!
Movistar
Ingresa tu número celular
Elige el tipo de identificación que deseas presentar
Acepta el aviso de privacidad y da clic en "Siguiente"
Toma fotos de tu credencial
Comprueba tu identidad con la opción de reconocimiento facial
¡LISTO!
AT&T
Selecciona la opción "Vincula tu línea"
Ingresa tu número celular y arrastra la barra de autenticidad
Ingresa el código de seguridad que se te enviará por SMS y da clic en "Validar"
Presiona "Empezar" y selecciona las tres casillas de avisos
Escoge el tipo de identificación que deseas vincular
Escanea tu identificación (INE por ambos lados)
Completa el paso de reconocimiento facial
¡Y LISTO!.
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