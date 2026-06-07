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"Checo" Pérez finaliza 10 en GP de Mónaco, pero es investigado

Kimi Antonelli se consagra como el piloto más joven en ganar el GP de Mónaco con 19 años.

Por El Universal

Junio 07, 2026 11:25 a.m.
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Checo Pérez finaliza 10 en GP de Mónaco, pero es investigado
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      Sergio Pérez sumaría el primer punto de Cadillac en su historia dentro de la Fórmula 1, luego de haber terminado décimo en el Gran Premio de Mónaco 2026, pero una investigación por parte de los comisarios podría quitarle este histórico momento.


      Quien sí coleccionó un momento memorable fue Kimi Antonelli, ganador de la carrera en Montecarlo. El juvenil de Mercedes se convirtió en el piloto más joven en ganar esta prestigiosa carrera con 19 años, 9 meses y 13 días.

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      El mexicano sacó provecho de los abandonos e infracciones impuestas a los pilotos de la parte alta de la parrilla, para así terminar dentro del Top 10 de la carrera por una sanción a Nico Hulkenberg que lo llevó a ese lugar.
      Sin embargo, el volante azteca y Cadillac continúan en suspenso porque "Checo" es investigado por estar ligeramente fuera de su cajón de salida en la relanzada de la carrera

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