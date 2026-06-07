SSC prevé marchas y concentraciones en CDMX este 7 de junio

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tiene previstas 2 marchas y 6 concentraciones en la Ciudad de México, las cuales comenzarán desde las 9:00 horas.

A las 9 de la mañana marchará el grupo Conexiones Climáticas desde la Fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, con la exigencia de que el gobierno cancele los permisos y que el Banco Alemán suspenda el financiamiento para la construcción de una planta de amoníaco en la Bahía de Ohuira, en el norte de Sinaloa.

A las 10:00 horas, "Amigos del refugio franciscano" empezarán su recorrido de la estación Terminal Aérea en la Línea 5 del Metro hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El objetivo será exigir la devolución de los perros y gatos retirados del albergue durante un operativo realizado en enero de 2026.

A las 9:30 horas se concentrará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Sección IX de la CDMX, ubicada en Belisario Domínguez 32, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Ahí llevarán a cabo talleres, así como una conferencia de prensa y una asamblea nacional representativa.

A las 11:00 horas se reunirá la Asamblea Antimundialista en el Bajo Puente del Estadio Ciudad de México con motivo de una conferencia de prensa y una "segunda mega reta antimundialista".

A las 12 del día, Laboratorio 420 se agrupará entre avenida Chapultepec y Amberes, en la alcaldía Cuauhtémoc, para una jornada de recolección de firmas y difusión de los derechos cannábicos. A esa misma hora, "Las hijas del cannabis" instarán el "Evento 420" en Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro; su intención es exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis.

De igual manera, al mediodía se reunirá Nard en el Palacio de Bellas Artes para concientizar sobre la importancia de tratar a los animales con respeto, compasión y justicia, así como celebrar los avances que se tienen en la lucha de los derechos de los animales en el país.

Finalmente, a las 15:00 horas se reunirá el Frente Antiespecista Interseccional MX en el Parque México, entre las avenidas México y Michoacán de la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la expulsión de ciudadanos de los Estados Unidos de América, de personas que apoyan la existencia de Israel y de la Federación Internacional de Fútbol Asociación de América Latina.