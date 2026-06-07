Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

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Personal de la

(Semar)

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de presunta cocaína en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de, Guerrero, lo que representa unadea laDe acuerdo con la dependencia, la acción se llevó a cabo duranterealizados por elementos de la Armada, en los cuales se detectaronen la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.Mediante un comunicado, laseñaló que los bultos incautados tenían un peso aproximado (incluyendo el embalaje) dede presunta cocaína, mismos que fueron trasladados ala bordo de unade la Armada de México.Lo anterior, para ponerlos a disposición con lay Protección Ciudadana (SSPC) ante la(FGR) para integrar lacorrespondiente y determinar suSegún la Semar, este aseguramiento representa unade, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.De igual forma, subrayó la dependencia, se evitó que aproximadamentelleguen a la sociedad. Agregó que en la presente administración suman más deasegurada en la mar y una vez determinado elde dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.