logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

El aseguramiento en Boca Chica evitó la distribución de aproximadamente 2.6 millones de dosis de droga en la sociedad.

Por El Universal

Junio 07, 2026 10:46 a.m.
A
Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Personal de la

      Secretaría de Marina
      (Semar) aseguró 1.3 toneladas

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      de presunta cocaína en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, lo que representa una afectación económica de 283 millones de pesos a la delincuencia organizada.
      De acuerdo con la dependencia, la acción se llevó a cabo durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por elementos de la Armada, en los cuales se detectaron 29 bultos en la franja costera, mismos que fueron asegurados en ese instante.
      Mediante un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que los bultos incautados tenían un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de mil 360 kilogramos de presunta cocaína, mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México.
      Lo anterior, para ponerlos a disposición con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ante la Fiscalía General de la República (FGR) para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.
      Según la Semar, este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.
      De igual forma, subrayó la dependencia, se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad. Agregó que en la presente administración suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero
      Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

      Semar asegura 1.3 toneladas de cocaína en Guerrero

      SLP

      El Universal

      El aseguramiento en Boca Chica evitó la distribución de aproximadamente 2.6 millones de dosis de droga en la sociedad.

      Choque en carretera Victoria-Matamoros deja cuatro muertos
      Choque en carretera Victoria-Matamoros deja cuatro muertos

      Choque en carretera Victoria-Matamoros deja cuatro muertos

      SLP

      PULSO

      Una familia resultó lesionada y fue trasladada para atención médica tras el choque.

      Coahuila inicia elección para renovar Congreso estatal 2026
      Coahuila inicia elección para renovar Congreso estatal 2026

      Coahuila inicia elección para renovar Congreso estatal 2026

      SLP

      El Universal

      El presidente del IEC exhorta a respetar la ley y la voluntad popular durante la elección del Congreso.

      Registro de líneas tiene gran rezago
      Registro de líneas tiene gran rezago

      Registro de líneas tiene gran rezago

      SLP

      El Universal

      Expertos consideran que el gobierno fracasó en el plan