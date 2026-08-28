LitioMX, costosísima empresa fantasma

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CIUDAD DE MÉXICO.- LitioMx sigue siendo una empresa estéril, que no cuenta con inversión, no tiene proyectos de exploración o explotación y ha gastado más de 40 millones sólo para pago de salarios. El organismo público descentralizado se creó en agosto del año 2022 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Nació a través de una reforma a la Constitución en la que se estableció que la exploración, explotación y aprovechamiento de ese metal quedaría a cargo del Estado mexicano, prohibiendo así la participación de empresas privadas.

En los primeros tres años de su creación, el gobierno invirtió 31.2 millones de pesos en el organismo con nulos resultados, y en lo que va de 2026, ya en la administración de Sheinbaum, se destinarán 13.9 millones, que están siendo utilizados para el pago de nómina.

De acuerdo con informes de la Secretaría de Hacienda, en 2023 se ejercieron 2 millones 179 mil 730 pesos para el pago de nómina por la ocupación de tres de las cinco plazas de mando superior autorizadas para LitioMx, y en 2024 se ejercieron 16 millones 160 mil 494 pesos, de los cuales, 15 millones 749 mil 971.0 pesos se destinaron a sueldos.

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