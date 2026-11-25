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El empresario Ricardo Salinas Pliego hizo un llamado a dar la "batalla cultural" por la vida, la propiedad y la libertad para después dar la "batalla electoral", además que convocó a una "rebelión fiscal" ante empresarios y empresarias.

"Por la vida, lo más sagrado que tenemos, no podemos despreciar el valor de la vida. Por la propiedad, porque una vida sin propiedad es un esclavo luchando. Y por la libertad, así nos hizo Dios, libres para escoger entre lo bueno y lo malo.

"Y esta batalla cultural, la verdad la vamos perdiendo y nos ha llevado la contracultura que hoy domina la política y el rumbo del país. Esa contracultura nos ha llevado a esta situación en donde estamos, donde no hay un respeto por la vida, donde no hay un respeto por la propiedad y donde nuestras libertades estás en riesgo", dijo asistir al encuentro "México Crece con el Comercio Digno" de Somos Grandes.

Como ya lo ha externado en otras ocasiones, Salinas Pliego dejó abiertas sus aspiraciones por la Presidencia de México: "Yo lo que les digo es: primero hay que dar la batalla cultural, y tenemos que tener las ideas y los principios bien claros. Por eso las tras cosas: vida, propiedad y libertad, no negociables. Y de ahí va a seguir lo demás: vida, libertad y propiedad".

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Refrendó que está del lado de la verdad y la justicia, mientras que el gobierno del lado de la mentira, la injusticia, el robo y el despojo. "Y nosotros tenemos que echarlos fuera, pero eso ya hablamos de batalla electoral. Y no podemos entrar a una batalla electoral sin antes tener clara la batalla cultural", expresó.

Salinas Pliego dijo que aunque se vean las cosas "tristes, oscuras, imposibles", siempre hay "un camino hacia adelante que empieza con la actitud de no conceder nada".

"¡Luchar en la raya hasta el final, cueste lo que cueste! ¿Por qué? Porque tenemos la razón. ¡Y somos grandes y vamos a ganar!", declaró.

Al señalar que hay muchos problemas en el país y se tiene que hacer algo, el dueño de TV Azteca lanzó críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a los programas sociales, a los productos de importación, y reflexionó sobre las cosas que "nos duelen como mexicanos": retención de impuestos, IVA, IEPS, inflación y las extorsiones "del gobierno" y de la delincuencia.

"La extorsión de los malandros que ya es el colmo de la desintegración del Estado (...). Pero además el gobierno que actúa como malandrín, porque no puedes abrir un local y ahí vienen los rateros del INVEA a ver cómo te extorsionan (...). Y así nos van poniendo trabas y trabas y trabas a través de reglas y regulaciones, inspecciones, ordenamiento y hace muy difícil trabajar. ¡No nos dejan trabajar!", externó al reconocer a las personas trabajadoras mexicanas y rechazar a los "huevones gobiernícolas".

Al señalar que las autoridades "no tienen llenadera", "lo van a malgastar" y "se lo van a robar", el empresario aseguró que ha pagado 333 mil millones de pesos en impuestos, "casi como 40 millones de pesos por día": "Y ni así están contentos, están jeringándome".

"Creo que una rebelión fiscal sería un muy buen paso. Que no nos vengan con que es nuestra obligación pagar impuestos, es obligación de ellos entregar servicios a cambio y no han cumplido", dijo.

Sobre las críticas que recibió recientemente por compartir que busca sustituir cajeros por máquinas ante "políticas estúpidas en contra del empleo" que aceleran el cambio tecnológico, dijo que "aunque no les guste a los zurdos, gobiernícolas, rateros, la realidad es que el cajero no pide vacaciones, no pide aumento de sueldo, no se enferma, no falla a sus asistencias. Si se puede mecanizar el trabajo de la caja y ponerlo en una máquina, se hace".

"Y con estos cambios a los impuestos laborales, es más rápido el cambio a la máquina, están destruyendo el empleo. No es que me guste o no me guste, es lo que se tiene que hacer. Si no lo hago yo, sí lo hacen demás competidores y me quedo con costos fuera del mercado ", agregó.

"¡No estás solo!", "¡Somos grandes!" y "¡Presidente, presidente" gritaron las y los asistentes al "Tío Richie" durante su intervención en las instalaciones del Frontón México.