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LOS ÁNGELES (AP) — Más de 27 años después de que "Bob Esponja", en inglés "SpongeBob SquarePants", comenzara a emitirse en Nickelodeon, los fans siguen disfrutando de la entusiasta esponja de mar y de sus excéntricos vecinos submarinos.

Ni siquiera los actores, guionistas y artistas que han trabajado para mantener fresca la serie animada sin perder lo que hizo que el público se enamorara de ella desde el principio pueden explicar por qué ha durado tanto.

"Va más allá de la suerte. No es suerte. Es algo más loco que realmente no podemos precisar", manifestó Mr. Lawrence, quien da voz al principal antagonista, Plankton, y ha escrito para la serie desde sus primeros días. "Creo que la mayor parte del tiempo me pellizco y pienso: no puedo creer no solo que estemos trabajando ahora, sino que dimos con algo con lo que la gente conecta".

"Bob Esponja", que estrenará un nuevo especial navideño el viernes, sigue siendo el programa animado número 1 en la televisión lineal en Estados Unidos, según el más reciente informe de Nielsen sobre animación. Ha generado más de 17.000 millones de dólares en ventas minoristas de mercancía y acumulado 353.000 millones de minutos vistos en YouTube. Los memes con los personajes están por todas las redes sociales.

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¿Quién dice que "Bob Esponja" es solo para niños?

Creada por el fallecido biólogo marino y animador Stephen Hillenburg, la serie sigue a Bob Esponja Pantalones Cuadrados y a sus excéntricos vecinos submarinos en Fondo de Bikini, incluido su mejor amigo Patricio Estrella, el perpetuamente irritado Calamardo Tentáculos, el jefe tacaño Don Cangrejo y la ardilla nacida en Texas Arenita Mejillas.

Aunque se emite en un canal de televisión infantil, los guionistas siempre han abordado la serie como algo que toda la familia puede disfrutar, señaló el productor ejecutivo Marc Ceccarelli.

"Escribimos lo que creemos que es gracioso y tenemos a los niños en mente para no ir a lugares que no serían apropiados para ellos", comentó Ceccarelli.

Ese enfoque ha ayudado a conservar a los fans que crecieron viendo el programa y ahora lo comparten con sus hijos.

"Con 'Bob Esponja', la gente se nos acerca todo el tiempo y dice: 'Ese era mi programa favorito cuando tenía 6, era mi programa favorito cuando tenía 8, 10, 16, 32, 40. Y ahora lo veo con mis hijos. Sigue siendo nuestro programa favorito'", contó Tom Kenny, quien da voz al personaje homónimo.

George Cheeks, copresidente y director de contenido de Skydance TV, dijo que eso es lo que hace especial a "Bob Esponja".

"Se convierte en parte de la experiencia de cada generación y luego se transmite a la siguiente", expresó Cheeks.

Para los actores que han pasado gran parte de sus carreras dando vida a Fondo de Bikini, el éxito del programa ha significado más que un trabajo constante.

"Nos hemos convertido como en esta familia rara con todo tipo de amor, odio y lo que sea", dijo Carolyn Lawrence, quien da voz a Arenita.

Mantener a "Bob Esponja" fiel a su creador

Hillenburg, quien murió en 2018, creó un mundo en el que criaturas marinas parlantes lidian con problemas cotidianos de maneras cada vez más ridículas.

Algunas de las decisiones de Hillenburg fueron sorprendentemente específicas, incluida su insistencia en que Bob nunca tuviera una edad definida. Quería que el personaje fuera lo suficientemente independiente como para vivir por su cuenta, pero conservando la inocencia de un niño.

"Creo que es tan honesto y, como es inocente, creo que la gente se siente atraída por él porque básicamente es un niño", dijo Hillenburg en una entrevista antes de su muerte.

El veterano artista de guion gráfico y director supervisor Sherm Cohen afirmó que esa visión "guía todo lo que hacemos todo el tiempo".

Kenny recordó que Hillenburg le dijo: "Si hay algo que no cuadra, si hay algo que está fuera de lugar, si hay algo que está fuera de personaje, tienes mi permiso para simplemente decir: 'No voy a decir esto, no puedo decir esto, está mal'. Tú conoces al personaje mejor que nadie".

Clancy Brown, quien da voz a Don Cangrejo, recordó una ocasión en la que él y otros actores se opusieron cuando sintieron que el guion se había vuelto demasiado atrevido. "Y sí escucharon", dijo Brown.

La continuidad del programa es otro asunto

Aunque el equipo es protector con la personalidad de Bob, no puede decirse lo mismo de la continuidad del programa.

Kenny cree que la creciente obsesión por hacer que cada detalle de un universo ficticio encaje puede restarle parte de la diversión a contar historias.

"No hay canon", afirmó Mr. Lawrence. "En la sala de guionistas deliberadamente decimos: '¿Dónde dice que esto es canon? No, vamos a hacer eso'. Le damos la vuelta y decimos: 'No, no lo es. No en este episodio'".

Internet le dio a la serie una nueva audiencia

Clips, capturas de pantalla y expresiones faciales exageradas del programa se han convertido en elementos básicos del humor en línea, llegando a personas que nunca han visto un episodio completo.

Kenny cree que el momento del debut de "Bob Esponja" en 1999 ayudó a que los memes despegaran: "'Bob Esponja' fue una de las últimas grandes explosiones culturales que ocurrieron antes de que internet se apoderara de todo".

La franquicia también se expandió a películas, videojuegos, mercancía, un musical de Broadway y atracciones en parques temáticos en todo el mundo.

Kenny dijo que el mayor logro del programa es simple.

"De lo que más orgulloso estoy es simplemente de ser una pequeña parte de esto, de lo que sea, este coloso de la cultura pop o propiedad intelectual, como quieran llamarlo, que fue creado por un grupo relativamente pequeño de personas", expresó Kenny. "Y le da algo de alegría a la gente cuando la necesita. Realmente no necesito nada más de la vida".

El especial navideño de una hora "¡Feliz Navidad, Sr. Plankton!" ("Merry Christmas, Mr. Plankton" ) se estrena el viernes en Nickelodeon y Paramount+.