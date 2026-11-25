Gobernador Américo Villarreal exige medidas por basura espacial en Tamaulipas
Basura espacial de SpaceX ha provocado daños en la fauna marina y viviendas en Matamoros
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
no te pierdas estas noticias
Gobernador Américo Villarreal exige medidas por basura espacial en Tamaulipas
SLP
El Universal
Basura espacial de SpaceX ha provocado daños en la fauna marina y viviendas en Matamoros
Tormenta invernal afecta México
SLP
El Universal
Protección Civil llama a la población a extremar precauciones ante el frío
Familia de Sofía Calderón denuncia irregularidades tras muerte en cesárea
SLP
El Universal
Sofía murió tras cesárea en hospital del IMSS en Nuevo León