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El caso de Sofía Calderón, la joven de 19 años que murió tras una cesárea y cuyo cuerpo presuntamente fue entregado sin diversos órganos, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Familia presenta denuncia ante Fiscalía por muerte y órganos

Patricia Juárez y Emilio Calderón, padres de la joven, acudieron este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, acompañados de su abogado, Gerardo Rincón Flores.

En entrevista, el representante legal reveló que la familia recibió llamadas telefónicas de personas presuntamente vinculadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes les habrían ofrecido 600 mil pesos para abandonar el proceso legal.

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"Le hablaron personas para decirles que ya no continuaran con esto, que así lo dejaran mejor, que le daban 600 mil pesos", denunció.

IMSS responde a denuncias y reconoce deficiencias

El abogado señaló que, además de la presunta extracción irregular de órganos, existen inconsistencias en el expediente clínico de la paciente, quien fue atendida en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23.

"Era una jovencita de 19 años con mucha vida por delante, estudiante, y esto que sucedió no puede ser".

Aunque el IMSS informó que las piezas anatómicas fueron resguardadas en el Servicio de Patología como parte de una autopsia clínica y negó la extracción de córneas, el litigante cuestionó el procedimiento y la falta de información a los padres.

"Ahora le hablaron para decirle que le van a regresar los órganos. ¿Para qué se los sacaron?".

El Seguro Social reconoció deficiencias en la comunicación con los familiares y anunció modificaciones a los formatos de autorización de autopsias a nivel nacional.

Este jueves, la familia acudirá nuevamente ante la FGR para dar seguimiento a la denuncia. Hasta el momento, las autoridades no han acreditado la existencia de tráfico de órganos.