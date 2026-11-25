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El mes de noviembre se despide con la primera tormenta invernal de la temporada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este fin de semana se pronostican intensas lluvias en el occidente, centro y sur del territorio nacional, así como la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del país.

Servicio Meteorológico Nacional alerta por tormenta invernal en México

La evolución del fenómeno meteorológico estará monitoreada por las autoridades en los días siguientes, sin embargo, por medio de un comunicado oficial se hizo un atento llamado a que la población reforzara las medidas preventivas y de autocuidado.

Protección Civil emite recomendaciones para la tormenta invernal

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La tormenta invernal traerá un ambiente gélido durante las mañanas y noches en varias entidades del país, incluida la CDMX. Ante ello Protección Civil recomienda esta guía durante las heladas.

- Evita los cambios frecuentes de temperatura, al salir de un lugar caliente cúbrete boca y nariz.

- Vístete con el método de la cebolla: cúbrete con varias capas de ropa para mantener la temperatura corporal de acuerdo al lugar donde te encuentres.

- Toma líquidos calientes y bebe mucha agua, preferiblemente al tiempo para mantenerte hidratado.

- Presta atención especial a los niños menores de 5 años, a personas adultas mayores y no te olvides de las mascotas, ya que también son susceptibles al frío.

- Utiliza la calefacción en forma moderada para que los cambios de temperatura con el clima exterior no sean muy bruscos.

- En caso de usar algún calefactor, horno o chimenea mantén una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evita el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados.

- En momentos extremadamente fríos, limita la cantidad de tiempo al aire libre, ya que las exposiciones prolongadas al aire frío hacen que se esfuerce más el corazón o la presión arterial suba demasiado.

Al conducir, disminuye tu velocidad para evitar accidentes. No distraigas tu atención, recuerda que el pavimento mojado se vuelve resbaladizo.

Evita transitar en caminos congelados. Si entras en una zona de hielo o nieve conduce a baja velocidad. Enciende las luces intermitentes para indicar la disminución de velocidad.