logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

LO ve embestida de EU

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
A
LO ve embestida de EU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El expresidente Andrés M. López Obrador expresó su respaldo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que hay una "embestida" contra México desde EU utilizando técnicas intervencionistas para debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.

      A través de una carta difundida este miércoles por la noche desde Palenque, Chiapas, el exmandatario —quien dijo que sólo saldría de su exilio de su rancho La Chingada, entre otras situaciones, para defender a la Presidenta— sostuvo que la Mandataria ha actuado con responsabilidad en la relación bilateral y rechazó las críticas y presiones provenientes de Washington; señaló que las recientes acciones del gobierno estadounidense contra México responden a intereses políticos y electorales, más que a una preocupación genuina por temas como el narcotráfico o la migración.

      "No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo".

      "Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México", resaltó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"
        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

        SLP

        Redacción

        El expresidente respaldó a Sheinbaum y acusó presiones políticas de Estados Unidos contra Morena.

        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado
        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

        SLP

        El Universal

        La Fiscalía General de la República investiga una red criminal que desvió recursos públicos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación
        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

        SLP

        El Universal

        Funcionarios del IMSS-Bienestar y Unidad de Crecimiento Económico participaron en la presentación.

        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional
        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

        SLP

        El Universal

        Más de 12 mil productores se beneficiarán con apoyo técnico y acceso a insumos.