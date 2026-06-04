LO ve embestida de EU

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Ciudad de México.- El expresidente Andrés M. López Obrador expresó su respaldo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum y acusó que hay una "embestida" contra México desde EU utilizando técnicas intervencionistas para debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.

A través de una carta difundida este miércoles por la noche desde Palenque, Chiapas, el exmandatario —quien dijo que sólo saldría de su exilio de su rancho La Chingada, entre otras situaciones, para defender a la Presidenta— sostuvo que la Mandataria ha actuado con responsabilidad en la relación bilateral y rechazó las críticas y presiones provenientes de Washington; señaló que las recientes acciones del gobierno estadounidense contra México responden a intereses políticos y electorales, más que a una preocupación genuina por temas como el narcotráfico o la migración.

"No me extraña que en la embestida del gobierno de Estados Unidos contra el de México se utilicen las prácticas intervencionistas y nada escrupulosas de siempre, ahora con el pretexto del combate a la migración y al narcoterrorismo".

"Para ser más claros: algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México", resaltó.

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