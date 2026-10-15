Los diputados aprueban medidas antievasión

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Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó dotar de ingresos al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por un total de 10.6 billones de pesos para el siguiente año.

También avaló los candados para limitar las deducciones indebidas, el abuso de las pérdidas fiscales de las grandes empresas y el contrabando de combustibles automotrices.

En términos reales, es decir, al quitar la inflación, contará con 1.1% más ingresos en comparación con 2026, según el dictamen avalado por mayoría con un solo cambio respecto a la iniciativa original, que fue presentado por Morena en un artículo reservado para que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) puedan liquidar adeudos con el fisco sin recargos ni multas.

Del monto total contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el siguiente año, 6.2 billones de pesos serán por la recaudación de impuestos.

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Se estima captar 150 mil millones de pesos mediante los candados para evitar que las empresas evasoras sigan inflando gastos.

El dictamen se aprobó con base al marco macroeconómico planteado con un crecimiento real del PIB de 2%, la inflación de 3%, un tipo de cambio promedio de 17.90 pesos por dólar al mayoreo y el precio de la mezcla mexicana en 61.8 dpb.