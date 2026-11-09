Los transportistas ignoran las reglas

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Ciudad de México.- Circular por carriles centrales, segundos pisos, vías de acceso controlado y estacionarse fuera de un lugar autorizado son las principales infracciones de tránsito que se les levantan a transportes de sustancias peligrosas en la Ciudad de México.

En total, del 10 de octubre de 2025 al 10 de septiembre de 2026, se levantaron 9 mil 480 infracciones a conductores de transportes de sustancias peligrosas y de carga, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtenida vía transparencia por El Universal.

Cabe recordar que tras el accidente en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se volcó y explotó una pipa de gas LP, de casi 50 mil litros, que provocó la muerte de 32 personas, se endurecieron las reglas de tránsito para estos vehículos.

Del total, se levantaron un total de 8 mil 645 infracciones a transportes de carga y sustancias peligrosas por violar el artículo 26 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

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En segundo lugar, se han se han impuesto un total de 706 infracciones a vehículos de transporte de carga, así como a vehículos de transporte de sustancias tóxicas y peligrosas, por transgredir el artículo 25 del Reglamento de Tránsito capitalino, que refiere que deben circular en las vías y horarios establecidos, por el carril de la extrema derecha y usar el izquierdo sólo para rebasar o dar vuelta.