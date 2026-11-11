Maestros toman escuelas de Veracruz

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XALAPA, Ver.- Docenas de escuelas públicas de Veracruz fueron tomadas hoy por integrantes del Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (SUTSEM), en protesta por la violación de diversas prestaciones y en demanda del cumplimiento de obligaciones.

A lo largo y ancho del territorio veracruzano, los maestros sindicalizados pararon labores en distintas primarias, secundarias, bachilleratos y preparatorias para exigir respeto a sus derechos laborales adquiridos, transparencia, legalidad y atención inmediata al menos a 14 demandas.

"No permitiremos que decisiones arbitrarias, retrasos administrativos o abusos de autoridad vulneren los derechos de quienes diariamente trabajan por la educación de Veracruz", advirtió el dirigente sindical del Sutsem, Ricardo Diz Herlindo.

Con pancartas y lonas, los inconformes cerraron los accesos de los espacios educativos en espera de diálogo con las autoridades estatales.

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La organización gremial exigió a la Secretaría de Educación de Veracruz el pago oportuno a docentes interinos y sustitutos, así como de las horas de adiestramiento pendientes.

También demandaron atender los movimientos de personal, así como entregar las órdenes de presentación solicitadas, además de garantizar transparencia en la asignación de plazas.