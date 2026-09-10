Surge otro alcalde que "robó poquito" en México; es morenista
Durante su informe, el presidente municipal rechazó acusaciones de desvío y explicó que los recursos están auditados y transparentes.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno y ante vecinos de ese municipio aceptó que sí "robó", pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados.
De acuerdo con un extracto del informe que se difundió, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.
De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. "Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior", afirmó.
El alcalde destacó: "A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De esta manera, argumentó que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, dijo: "Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo".
Ante ello, el alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones; sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos.
no te pierdas estas noticias
Surge otro alcalde que "robó poquito" en México; es morenista
El Universal
Durante su informe, el presidente municipal rechazó acusaciones de desvío y explicó que los recursos están auditados y transparentes.
Vecinos temen perder sus casas por obras del Cablebús
EFE
Habitantes de Tlalpan y Coyoacán exigen estudios de suelo y la suspensión de la Línea 4 hasta descartar riesgos estructurales
Ocultaban 8.7 millones de cigarros ilegales en cargamento de papel
Redacción
El embarque procedente de Hong Kong fue descubierto en la aduana marítima de Lázaro Cárdenas, Michoacán