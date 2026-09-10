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Surge otro alcalde que "robó poquito" en México; es morenista

Durante su informe, el presidente municipal rechazó acusaciones de desvío y explicó que los recursos están auditados y transparentes.

Por El Universal

Septiembre 10, 2026 03:03 p.m.
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Surge otro alcalde que robó poquito en México; es morenista
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      Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno y ante vecinos de ese municipio aceptó que sí "robó", pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados.

      De acuerdo con un extracto del informe que se difundió, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.

      De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. "Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior", afirmó.

      El alcalde destacó: "A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia".

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      De esta manera, argumentó que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, dijo: "Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo".

      Ante ello, el alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones; sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos.

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