CNTE vuelve a Segob por paro nacional
El conflicto mantiene cerradas más de 17 mil escuelas en seis entidades del país
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La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudirá este miércoles a las 10:00 horas a una nueva mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación (Segob), en un intento por destrabar el conflicto magisterial que mantiene un paro nacional y diversas movilizaciones en la Ciudad de México.
La reunión se realizará luego de tres mesas de negociación entre representantes del gobierno federal y la dirigencia de la CNTE que hasta ahora, no han arrojado resultados concretos para atender las principales demandas del magisterio disidente.
La CNTE inició su paro nacional el pasado 1 de junio y mantiene un plantón permanente sobre la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de realizar bloqueos, marchas y acciones de protesta en distintas entidades del país.
Entre sus principales exigencias se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el retorno a un sistema solidario de pensiones, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), mejoras salariales y laborales, así como cambios en los mecanismos de ingreso, promoción y jubilación del magisterio.
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De acuerdo con cifras dadas a conocer por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el paro de la CNTE mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis entidades del país y ha dejado sin clases a un millón 410 mil 459 estudiantes. Además, participan en la huelga 88 mil 546 docentes.
La entidad más afectada es Oaxaca, con 10 mil 653 planteles cerrados y 734 mil 54 alumnos sin actividades escolares. Le siguen Chiapas, con 2 mil 460 escuelas cerradas y 273 mil 709 estudiantes afectados; Zacatecas, con 2 mil 95 planteles y 220 mil 855 alumnos sin clases; Guerrero, con mil 559 escuelas y 134 mil 382 estudiantes; Michoacán, con 694 planteles y 42 mil 671 alumnos; y la Ciudad de México, con 10 escuelas cerradas y 4 mil 788 estudiantes afectados.
Mientras continúan las negociaciones, la CNTE ha reiterado que mantendrá el paro nacional y el plantón hasta que existan respuestas satisfactorias a su pliego de demandas.
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