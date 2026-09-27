Marcha por Ayotzinapa dejó pérdidas de 19.7mdp a comercios de CDMX

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó que la marcha de ayer por el doceavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa generó una pérdida económica de 19.7 millones de pesos por ventas no realizadas para los comercios establecidos.

Impacto en la comunidad

El presidente del organismo empresarial, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que la manifestación impactó, en diversas magnitudes, a más de tres mil unidades económicas, ya que paralizó las actividades de los comercios durante el recorrido de los inconformes, desde el Ángel de la Independencia hasta el Centro Histórico.

Gutiérrez Camposeco reiteró su respeto al derecho a la libre manifestación y a la legítima exigencia de justicia de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos. Sin embargo, reprobó los actos vandálicos provocados por el Bloque Negro y los grupos de choque que se infiltraron en la movilización.

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Acciones de la autoridad

"Las pintas, destrozos y daños materiales generados en las fachadas y escaparates de los comercios no sólo desvirtúan la causa social, sino que imponen una carga económica adicional y onerosa para los empresarios formales, obligándolos a destinar recursos para la reparación de sus establecimientos y no para el desarrollo de sus negocios", subrayó.

Agregó que esas conductas vandálicas ahuyentan al turismo, reducen drásticamente la afluencia de clientes, fuerzan el cierre anticipado de jornadas laborales, vulneran de forma directa el derecho al trabajo, afectan la movilidad y atentan contra el sustento de miles de familias que dependen del comercio formal en la capital.

La Cámara de Comercio hizo un llamado a los colectivos y autoridades para que este tipo de manifestaciones se lleven a cabo de manera estrictamente pacífica y no violenta.