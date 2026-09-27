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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo concluyó este domingo la gira nacional realizada con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, tras haber recorrido las 32 entidades del país para presentar avances de su administración.

Sheinbaum cierra gira nacional con llamado a soberanía

En un Zócalo capitalino lleno de simpatizantes, la mandataria federal refrendó durante su discurso el llamado a la defensa de la soberanía nacional y presumió logros coordinados con el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina.

Estas son tres frases que caracterizaron el cierre de la gira presidencial, en un contexto en el que recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la Asamblea General de Naciones Unidas que México es "el epicentro de la violencia de los cárteles".

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"Las y los mexicanos no queremos injerencias ni intervencionismo ni violación a nuestra territorialidad (...) México es un país independiente y soberano".

La presidenta Sheinbaum recalcó que el cierre de esta gira coincide con el Día de Consumación de Independencia. En ese sentido, destacó las figuras de héroes de la Patria y refrendó que la soberanía dimana directamente del pueblo.

Coordinación y críticas en contexto internacional

Esta frase ocurre en un marco en que Trump ha forjado alianzas con otros países latinoamericanos gobernados por presidentes de derecha, como Argentina y Ecuador, en un "Escudo de las Américas", donde ha ofrecido ayuda militar para combatir a los cárteles en la región.

El mandatario estadounidense en distintas ocasiones ha amagado con atacar a los narcotraficantes que considera terroristas y ha advertido que los cárteles mexicanos "están impulsando y orquestando mucho del derrame de sangre y caos en el hemisferio".

"Ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el principio de nuestra patria, esa solo le pertenece al pueblo de México".

Claudia Sheinbaum Pardo ha enfatizado durante distintos momentos que su gobierno se coordina y colabora con Estados Unidos en distintas áreas, incluida la seguridad fronteriza y el combate al narcotráfico.

Sin embargo, ha señalado que EU debe fortalecer la parte que le corresponde, que es redoblar esfuerzos para disminuir el tráfico ilegal de armas desde ese país hasta territorio nacional.

Uno de los lemas clave de su administración es "coordinación sí, subordinación jamás".

"En todos los momentos en los que el sentido de justicia y de patria se ha traicionado, el pueblo sale a su defensa".

La Presidenta ha sido crítica de algunos opositores a su gobierno como Alejandro Moreno Cárdenas o la senadora panista Lilly Téllez, a quienes ha acusado de acudir a instancias y medios de comunicación estadounidenses para "hablar mal de México".

En su mensaje por el cierre de gira, Sheinbaum Pardo lanzó un dardo a los "neoliberales", pues acusó que la 4T defiende conquistas después de "36 años de traiciones" y fraudes electorales por los gobiernos del pasado.

Además, condenó que las decisiones y el rumbo del país se tomaban "en oficinas de lujo, de espaldas a la gente".