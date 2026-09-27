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Angélica María celebra 82 años con legado en cine y música

La actriz se alejó del cine en los 70 por las películas de ficheras, pero mantiene su pasión por actuar.

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 01:55 p.m.
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Angélica María celebra 82 años con legado en cine y música
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Angélica María celebra 82 años de vida y, 76 de estos, los ha dedicado a la actuación. Con sólo seis años debutó en el cine y, con el tiempo, se convirtió en una de las personalidades más importantes de la pantalla grande. Sin embargo, decidió alejarse del séptimo arte cuando las películas "de ficheras" cobraron importancia, debido a que no se identificaba con el tipo de narrativas que en ellas se contaban.

      Angélica María y su alejamiento del cine por las películas de ficheras

      Este 27 de septiembre, "la Novia de México" está de aniversario y, en conmemoración de la fecha, recordamos la entrevista que Cristina Pacheco (QEPD) se realizó en 2001, época en que la actriz estaba dispuesta de volver a participar en producciones cinematográficas.

      La actriz habló de su deseo específico de hacer cine porque, en realidad, nunca se alejó de las otras expresiones artísticas en las que se ha desempeñado desde muy joven; la música, el teatro y la televisión.

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      Era 2001 y habían pasado 18 años desde su última aparición en cine en la película "To kill a stranger" ("Matar un extraño"), de 1983 y, es que, en los setenta, su aparición de los créditos de las películas comenzó a ser cada vez más escasa.

      En la charla con la periodista mexicana, doña Angélica confesó por qué; las tramas de las películas no eran compatibles con su estilo.

      "Cuando yo dejo el cine, es cuando empiezan los desnudos y todo eso y, la verdad, es que yo era muy friolenta, entonces no me gustaba quitarme la ropa", bromeó y prosiguió:

      "Yo creo que, para hacer un desnudo, te tiene que gustar hacerlo, yo iba a salir toda jorobada, tapándome, horrenda, entonces no los hacía".

      Pasión por la actuación y acercamientos al nuevo cine mexicano

      Sin embargo, por aquella época, "el nuevo cine mexicano" comenzaba a cobrar peso, con producciones como "Como agua para chocolate" (1992), "El callejón de los milagros" (1995), "La ley de Herodes" (1999) y "Amores perros" (2000).

      De hecho, Angélica María confió a Pacheco que había tenido un acercamiento con Jorge Fons, a quien, abiertamente le solicitó que la contemplara para uno de sus proyectos a futuro, luego del éxito que supuso para el director "El callejón de los milagros", protagonizada por Salma Hayek.

      "A Fons ya se lo dije el otro día, es que a casi todos se los he dicho, cada vez que me los encuentro, me hinco, los sacudo y les dijo ´llámenme´".

      Fue así que reveló que su pasión por la actuación está muy por encima de sus sentimientos por la música, ya que, a pesar que, cantaba desde pequeña, nunca consideró que fuera una gran intérprete, sino más bien se identificaba como una persona afinada y con un estilo peculiar, el del pungido.

      "Medio bailo, medio canto; actriz sí soy, eso sí soy, me gusta más actuar que cantar, yo no me puedo oír, me caigo tan mal, no me gusta nada como canta, yo no quisiera cantar como canto, yo lo que tengo es estilo nada más, porque la gran voz, para nada, tengo estilo, pujo, se escucha muy feo, pero pujaditas", reveló.

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