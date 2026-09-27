Sheinbaum cierra gira de rendición de cuentas en el Zócalo

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Entre gritos de "¡no estás sola!", Sheinbaum cierra gira en Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- Al cerrar en la Plaza de la Constitución su gira de rendición de cuentas por las 32 entidades del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que los mexicanos no quieren injerencias extranjeras, intervencionismo ni violaciones a la territorialidad nacional.

Sheinbaum destaca soberanía y principios de la Cuarta Transformación

Ante miles de personas reunidas en el Zócalo capitalino, la mandataria señaló que la independencia sigue marcando el camino del país y sostuvo que ninguna potencia extranjera ni élite económica o política tiene derecho a decidir sobre el presente y futuro de México.

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"Los y las mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad. Desde entonces, México es un país independiente y soberano", afirmó.

En el cierre de la gira denominada "Honestidad y resultados", Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía con los principios que, dijo, sustentan a la Cuarta Transformación: independencia, soberanía, libertad, igualdad, entendida como justicia social, y democracia.

Como lo dijo en sus giras por los estados, reiteró que la soberanía dimana directamente del pueblo.

"Soberanía quiere decir, en palabras de Morelos y de nuestra Constitución, que solo el pueblo determina el destino de México. (...) ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política tiene el derecho de dictar el principio de nuestra patria, esa solo le pertenece al pueblo de México", expresó.

La Presidenta destacó que el acto en la Plaza de la Constitución coincidió con el aniversario de la consumación de la Independencia de México y recordó que el movimiento iniciado en 1810 no solo buscó romper con el dominio español, sino también establecer principios de libertad y justicia social.

Expuso que la historia de México ha estado marcada por momentos en los que el pueblo salió en defensa de sus conquistas frente a intentos de intervención extranjera o concentración del poder.

"En todos los momentos en los que el sentido de justicia y de patria se ha traicionado, el pueblo sale a su defensa", expresó.

Avances constitucionales y reformas en la administración de Sheinbaum

Sheinbaum aseguró que durante los dos primeros años de su administración se han revertido parte de las reformas que, desde su perspectiva, fueron impulsadas durante el periodo neoliberal y que se alejaron de los principios históricos del país.

Afirmó que las reformas constitucionales aprobadas durante la actual Legislatura han fortalecido los derechos sociales, la soberanía, la democracia y la justicia social.

"Hoy tenemos una nueva Constitución, una norma fundamental acorde con los tiempos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México", sostuvo.

Entre los cambios que enumeró mencionó el reconocimiento constitucional de la educación, la vivienda como derecho, las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como la obligación de que el salario mínimo aumente por encima de la inflación.

También destacó la prohibición de la reelección inmediata en cargos de elección popular a partir de 2030, la prohibición del nepotismo y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

En materia de soberanía, señaló que la Constitución incorpora disposiciones para rechazar la intervención extranjera y que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvieron a ser reconocidas como empresas públicas.

La Presidenta sostuvo además que los recursos públicos deben dejar de utilizarse para privilegios de unos cuantos y destinarse al bienestar de la mayoría.

"Los recursos públicos ya no van para privilegios de unos pocos, sino para el bienestar de la mayoría", afirmó.

La mandataria también adelantó que espera que mañana el Senado apruebe una reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad.

Explicó que la propuesta busca establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no puedan mantener otra nacionalidad al momento de buscar esos cargos.

"Que toda persona que desee ser gobernador, jefe de Gobierno o presidente de la República solo puede ser mexicana, no puede tener otra nacionalidad", expresó.

Sheinbaum señaló que esta modificación forma parte de las medidas que, desde su administración, buscan fortalecer la soberanía nacional.

Cierre de la gira y compromiso con la población

La Presidenta destacó que con el acto en el Zócalo concluyó el recorrido de rendición de cuentas por las 32 entidades de la República, mediante el cual informó sobre las acciones de su gobierno a casi dos años de haber asumido la Presidencia.

De acuerdo con Sheinbaum, en las asambleas realizadas durante la gira participaron cerca de 850 mil personas.

"Somos representantes del pueblo y siempre respondemos al pueblo de México", afirmó.

La mandataria sostuvo que llevar la rendición de cuentas a las plazas públicas representa una forma de gobernar cercana a la población y aseguró que su administración seguirá trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación.

Al concluir su mensaje, llamó a mantener la unidad en torno a la soberanía nacional, la justicia social, la libertad y la democracia.

"Sigamos caminando juntas y juntos, con el orgullo de nuestra historia y la certeza de nuestro porvenir", expresó.

"Que viva la soberanía nacional. Que viva la justicia social. Que viva la libertad y la democracia. Que viva la Ciudad de México. ¡Que viva México!", concluyó.