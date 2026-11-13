Más mexicanos piden asilo en EU

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Ciudad de México.- Los mexicanos que solicitaron asilo en Estados Unidos alcanzaron la mayor cifra de la última década, de acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A lo largo de 2025 se registraron 86 mil peticiones formales para recibir protección en el país que gobierna Donald Trump desde el 20 de enero del año pasado. Es un incremento de 59% en comparación con 2024 y es el cuarto año de aumentos consecutivos.

En medio de amenazas de aranceles y restricciones a las solicitudes de asilo, la mexicana fue la segunda nacionalidad que presentó más peticiones, al ubicarse sólo por detrás de la venezolana y por encima de la haitiana.

Entre 2020 y 2024 hubo 590 mil mexicanos que obtuvieron una nueva nacionalidad, indican los registros del organismo que agrupa a 38 países y cuya sede se encuentra en París, Francia.

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México también recibió 70 mil 482 peticiones de asilo el año pasado, después de registrar un pico de 140 mil 980 solicitudes en 2023, sobre todo de migrantes cubanos, venezolanos y haitianos.

Hace tres años, el sector privado mexicano adoptó una iniciativa denominada "Modelo migrante seguro, ordenado, humano y productivo" en la que participaron la ONU y la asociación Agenda Migrante, con el fin de darles empleo a los migrantes.

El director de asuntos corporativos de FEMSA, Roberto Campa, recordó que las empresas buscaron ofrecerles trabajo a las personas que llegaron en las caravanas provenientes desde el centro y sur del continente.

"Los migrantes necesitan un permiso para trabajar en el país y esos permisos, en algún momento, el gobierno de Estados Unidos los cuestionó, porque muchas personas que detenían en la frontera llevaban esos permisos y eso implicó que ahora sean limitados estos permisos", añadió Campa.