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Mundial 2026: Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo en Filadelfia

Costa de Marfil llega invicto tras victorias ante Francia, Corea del Sur y Escocia en su preparación para el Mundial.

Por El Universal

Junio 14, 2026 03:50 p.m.
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Mundial 2026: Costa de Marfil y Ecuador debutan este domingo en Filadelfia
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      Las selecciones siguen haciendo su debut en el Mundial 2026 y para esta ocasión es turno de Costa de Marfil y Ecuador, quienes conforman el Grupo E.


      El estadio de Filadelfia será la sede de este interesante encuentro de este domingo, el segundo día en el que comienza a haber cuatro partidos por jornada.

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      La selección de Costa de Marfil llega con una racha de tres partidos invictos, los cuales disputaron previo a llegar a la Copa del Mundo de la FIFA y todos contras selecciones mundialistas.
      Golearon 4-0 a Corea del Sur, después vencieron por la mínima a Escocia y el cierre de su preparación fue una histórica victoria frente a Francia de 1-2.
      Los ecuatorianos tuvieron unas eliminatorias fantásticas, pues quedaron en el segundo puesto de la clasificación, reflejo de la gran generación que viste la playera de La Tri.
      De marzo a junio, el equipo sudamericano disputó un total de cuatro encuentros de preparación para terminar con un balance de dos victorias y dos empates. Ante Marruecos y Países Bajos firmaron un 1-1; después vencieron 2-1 a Arabia Saudita y 3-0 a Guatemala.
      Dónde ver EN VIVO el Ecuador vs Costa de Marfil del Mundial 2026
      Día: domingo 14 de junio
      Horario: 17:00 horas
      Canal: VIX con pase mundialista.

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      El Universal

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