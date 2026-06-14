Selección Mexicana retoma entrenamientos para partido contra Corea del Sur

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Después de recibir la tarde libre para convivir con sus familiares, los 26 jugadores de la Selección Mexicana retomaron los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de cara a su próximo compromiso en la Copa del Mundo ante Corea del Sur.

Este sábado, a los seleccionados tricolores se les otorgó el permiso de abandonar la concentración para pasar la tarde con sus familias, con la consigna de regresar al CAR a la hora de la cena. Alrededor de las 6 de la tarde, todos estaban de regreso listos para continuar con el proceso de preparación para el segundo partido de la fase de grupos.

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Este domingo tuvieron una sesión matutina de entrenamiento, con los porteros Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo trabajando en una cancha separada a los jugadores de campo.Dicho entrenamiento fue abierto a los medios de comunicación, entre los que se encontraban algunos representantes de Corea del Sur, quienes siguen de cerca la actualidad del Tri. Los ejercicios que el cuerpo técnico de Javier Aguirre designó a los futbolistas incluyeron estiramientos, entrada en calor, ejercicios con vallas y obstáculos, y practicaron pases en parejas de tres con la intención de mejorar la velocidad, control y visión. Además, tuvieron dinámicas de choque con pelotas de gimnasio para simular escenarios de partido.Después de los respectivos triunfos de México ante Sudáfrica y de los Tigres de Asia ante República Checa, el choque del próximo jueves en el estadio Guadalajara podría definir al líder del grupo A, lo que representa una oportunidad de oro para el Tri de imponerse en su primer partido de Copa del Mundo en territorio tapatío y asegurar la localía en los eventuales partidos de dieciseisavos y octavos de final.