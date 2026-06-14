Se alistan para ratificar a Jennifer Krystel Castillo en el SAT

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 14 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles 17 de junio, la Tercera Comisión de la Permanente desahogará la comparecencia de Jennifer Krystel Castillo Madrid, designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como administradora general de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En un video mensaje difundido en redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, adelantó que una vez que dicha comisión aprueba el dictamen, el pleno de la Permanente estará en condiciones de ratificar ese mismo día el nombramiento.

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Laura Itzel Castillo destacó que el mismo miércoles, la Comisión Permanente realizará una Sesión Solemne para conmemorar los 75 años de la Sede Subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, en la que participarán representantes de los tres Poderes de la Unión.Por otra parte, adelantó que las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión prevén impulsar la creación de un grupo de trabajo que se encargará de redactar una nueva propuesta de reglamento para la Comisión Permanente.Además, entre los puntos a desahogar en la sesión plenaria del próximo miércoles se tiene considerado presentar un acuerdo para que los legisladores puedan presentar sus iniciativas a través del Canal del Congreso.En la agenda de la semana, destacó también que el viernes 19 de junio se conmemora el aniversario de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, promovida por la Organización de las Naciones Unidas y celebrada en nuestro país en 1975."Este hito histórico fue fundamental para la lucha por la igualdad de género y marcó un precedente en la defensa de los derechos de las mujeres", enfatizó la presidenta de la Comisión Permanente.