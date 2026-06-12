Un coche se estrelló en la Casa Azul de Frida Kahlo
El accidente ocurrió en la esquina de la calle Londres y fue atendido por autoridades.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- La noche de este jueves un automóvil se estrelló contra la Casa Azul, donde residió la artista Frida Kahlo y a la fecha es un museo dedicado a su vida y obra.
El accidente no dejó heridos de gravedad ni daños en la casa, como informa el Museo a EL UNIVERSAL:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Con relación al incidente vehicular del día de ayer cerca de la media noche en las inmediaciones de la Casa Azul; el inmueble no presentó afectaciones ni daños materiales, y las autoridades locales atendieron a los involucrados en el incidente".
El accidente fue justo en la esquina de la calle Londres. Ocurrió porque dos autos chocaron y uno de estos rebotó para después chocar con el histórico inmueble, según reporta el medio Uno Noticias.
no te pierdas estas noticias
Un coche se estrelló en la Casa Azul de Frida Kahlo
El Universal
El accidente ocurrió en la esquina de la calle Londres y fue atendido por autoridades.
Sheinbaum reconoce mensaje del Papa León XIV sobre migración
El Universal
El Papa León XIV envió un mensaje desde Tenerife para personas migrantes, enfatizando el amor sin fronteras de Dios.
Juego de México generó ventas por mil 200 mdp: Concanaco
El Universal
El organismo prevé una derrama nacional de hasta 65 mil millones para el sector terciario, beneficiando a MiPyMEs