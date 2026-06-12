Un coche se estrelló en la Casa Azul de Frida Kahlo

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- La noche de este jueves un automóvil se estrelló contra la Casa Azul, donde residió la artista Frida Kahlo y a la fecha es un museo dedicado a su vida y obra.

El accidente no dejó heridos de gravedad ni daños en la casa, como informa el Museo a EL UNIVERSAL:

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"Con relación al incidente vehicular del día de ayer cerca de la media noche en las inmediaciones de la Casa Azul; el inmueble no presentó afectaciones ni daños materiales, y las autoridades locales atendieron a los involucrados en el incidente".El accidente fue justo en la esquina de la calle Londres. Ocurrió porque dos autos chocaron y uno de estos rebotó para después chocar con el histórico inmueble, según reporta el medio Uno Noticias.