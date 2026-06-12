IFSE halló irregularidades en obra capitalina, dice Gámez Macías

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Una obra pública realizada en la capital potosina presentó irregularidades en la calidad de los materiales utilizados, al grado de que una muestra extraída durante una revisión técnica se desmoronó por completo, reveló el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías.

El legislador explicó que el hallazgo forma parte de las observaciones detectadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) durante las auditorías a obras ejecutadas con recursos públicos.

Señaló que las revisiones han permitido identificar casos en los que las características de las obras no corresponden con las especificaciones establecidas en los procesos de licitación.

Gámez Macías indicó que la evidencia obtenida será respaldada mediante pruebas técnicas realizadas por un laboratorio especializado que el IFSE se encuentra en proceso de certificar conforme a normas oficiales mexicanas.

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Precisó que esta herramienta permitirá verificar espesores, resistencia y calidad de materiales utilizados en calles, pavimentos y otras obras públicas.

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Además de este caso en la capital potosina, el diputado afirmó que existen municipios donde también se han detectado deficiencias relacionadas con la calidad de los materiales y el incumplimiento de especificaciones técnicas. Sin embargo, evitó revelar cuáles son debido a que continúan los procedimientos de validación de los resultados obtenidos por los auditores.

El presidente de la Comisión de Vigilancia agregó que las investigaciones no sólo contemplan la actuación de las empresas constructoras involucradas, sino que en algunos expedientes también se analiza la posible participación de servidores públicos. Adelantó que una vez concluido el proceso de certificación del laboratorio y la integración de los dictámenes técnicos, el IFSE dará a conocer mayores detalles sobre los casos observados.