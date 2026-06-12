Denuncian a Sánchez Zumaya por "campaña anticipada"

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El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió una denuncia por presuntos actos anticipados de campaña en la que fue mencionado Gerardo Sánchez Zumaya; sin embargo, el caso fue remitido al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) al tratarse de hechos relacionados con el proceso electoral local.

Así lo informó la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en San Luis Potosí, Patricia Santos Quevedo.

La funcionaria explicó que la queja fue presentada ante la Junta Local Ejecutiva, pero tras el análisis correspondiente se determinó que los hechos denunciados estaban vinculados con cargos de elección popular del ámbito local, por lo que la autoridad competente para conocer del asunto es el organismo electoral estatal.

Santos Quevedo señaló que la denuncia estaba relacionada con presuntos actos anticipados de campaña y hacía referencia a una presunta rifa que se realizaría en torno a un partido del Mundial de Futbol, pero precisó que el Instituto no efectuó un análisis de fondo debido a que el asunto no corresponde a sus atribuciones.

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Al ser cuestionada sobre las personas mencionadas en la denuncia, confirmó que únicamente se encontraba Gerardo Sánchez Zumaya. No obstante, reiteró que el INE únicamente remitió la queja a la autoridad competente para su sustanciación, sin emitir pronunciamiento sobre los hechos denunciados.