Sheinbaum pide a militares ejercer autoridad con prudencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a los integrantes de las Fuerzas Armadas a ejercer la autoridad con prudencia, humildad y sensibilidad y advirtió que el uniforme militar no representa privilegios, sino un compromiso de servicio con el pueblo y la nación.

Clausura del Sistema Educativo Militar 2026 en Jalisco

Durante la ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar 2026, realizada en el Colegio del Aire, Zapopan, Jalisco, la Mandataria federal sostuvo que la preparación profesional y la disciplina de los militares deben estar acompañadas de principios como la honestidad, solidaridad, respeto y lealtad.

"A quienes se gradúan, no olviden nunca que la autoridad debe ejercerse con prudencia, con humildad; que la fuerza siempre debe estar acompañada de sensibilidad, que el uniforme no representa privilegios, sino servicio al pueblo y a la nación", expresó.

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Principios y valores en la formación militar

Ante autoridades civiles y militares, entre ellas el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Sheinbaum destacó que la verdadera fortaleza de las Fuerzas Armadas no depende únicamente de su capacidad operativa, sino también de los principios con los que sus integrantes toman decisiones.

"La verdadera fortaleza no está solamente en lo que una persona sabe hacer, sino en los principios, en la convicción de cómo decide hacerlo", señaló.

La Presidenta afirmó que el Sistema Educativo Militar tiene la responsabilidad de formar no sólo ingenieros, médicos, enfermeras, odontólogos, especialistas en comunicaciones, estrategas, elementos de la Guardia Nacional y pilotos, sino también "buenos seres humanos".

Subrayó que la formación castrense debe poner siempre el interés superior por encima del interés personal y pidió a los graduados mantener una preparación permanente y convertirse en un ejemplo para sus familias y para la sociedad.

Sheinbaum también reivindicó el origen popular de las Fuerzas Armadas mexicanas y sostuvo que el Ejército está ligado a las principales luchas históricas del país por la independencia, la soberanía y la defensa de las instituciones.

En ese sentido, señaló que una de las principales virtudes de las Fuerzas Armadas es la lealtad a la patria, la Constitución, la bandera, la soberanía y el pueblo de México.

"La lealtad no se demuestra solamente en ceremonias, sino todos los días", afirmó al destacar la participación de militares en labores de seguridad pública y en la atención de emergencias provocadas por huracanes, inundaciones, terremotos y otros desastres.

La Mandataria reconoció además a las familias de los militares, al señalar que detrás de cada uniforme existe una familia que acompaña y enfrenta las ausencias y sacrificios derivados de la carrera castrense.

Finalmente, Sheinbaum reconoció al general Ricardo Trevilla Trejo, a quien calificó como un mando "visionario, sensible y patriota", y sostuvo que México cuenta con un Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que deben mantenerse fuertes mediante la preparación, disciplina, valores y una profunda responsabilidad frente al pueblo.