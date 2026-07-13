¿Quién era Kauana Bilhar, influencer que cayó desde un balcón?

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- El entorno de las plataformas digitales permanece en un estado de consternación tras confirmarse el fallecimiento de la creadora de contenido brasileña Kauana Bilhar, de 26 años de edad.

Detalles confirmados sobre el incidente

El incidente ocurrió en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, al registrarse la caída de la joven desde el piso 27 de un edificio residencial. De acuerdo con las declaraciones públicas de Romildo Antônio dos Santos (tío de la víctima), Bilhar perdió la vida al precipitarse desde el balcón del dormitorio en el departamento donde residía desde hacía dos años, tras emigrar de su país natal.

Las autoridades de seguridad del territorio emiratí realizan las indagaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el hecho. Hasta el momento, las líneas de investigación no descartan ninguna hipótesis, contemplando tanto la posibilidad de un deceso autoinducido como la de un homicidio. Al momento del suceso, la pareja sentimental de la influencer, Barbara Abrantes, se encontraba en el interior del inmueble y fue quien realizó la notificación del hecho a los familiares en Brasil.

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Reacciones familiares y contexto personal

La noticia del deceso fue ratificada inicialmente por la madre de la joven, Darla Bilhar, a través de sus canales oficiales. Posteriormente, mediante un material audiovisual difundido en internet, la madre solicitó de forma expresa empatía y cese a las especulaciones en torno a la memoria de su hija, debido a la proliferación de comentarios y juicios de valor emitidos por usuarios ajenos al caso.

En su pronunciamiento directo, Darla Bilhar expuso la dificultad del proceso familiar al señalar que su hija merece respeto porque ella ya no está para responder a las acusaciones, a los comentarios maliciosos o a las historias que se están inventando sobre ella. Asimismo, la madre instó a los difusores de información a proceder con mesura, manifestando que es con el alma en pedazos que acude a pronunciarse mientras intenta encontrar fuerzas para enfrentar el mayor dolor que una madre puede sentir.

Kauana Bilhar desarrollaba su actividad en redes sociales compartiendo aspectos de su vida cotidiana y personal en el extranjero. Dos semanas antes del suceso, la influencer dedicó una publicación a su pareja en la que detallaba el cumplimiento de metas personales en la región, asociadas a la adquisición de una mascota de raza British Shorthair, un anhelo que había compartido con sus seguidores.

En dicha publicación, Bilhar expresó agradecimiento hacia Abrantes por el apoyo brindado durante su estancia en el país asiático, manifestando textualmente en su idioma natal que se encontraba completamente realizada y feliz. Las investigaciones continúan bajo el escrutinio de los cuerpos policiales especializados de Dubái para determinar el desenlace técnico del caso.