logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Fuerzas armadas de EE.UU suman 14 muertes en guerra contra Irán

Incidentes en marzo y julio han dejado 14 muertos y cientos de heridos en las fuerzas armadas.

Por AP

Julio 13, 2026 08:20 p.m.
A
Fuerzas armadas de EE.UU suman 14 muertes en guerra contra Irán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      WASHINGTON (AP) — El recuento oficial de muertes de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la guerra contra Irán aumentó a 14, luego del fallecimiento de un piloto de la Armada en un choque de helicóptero en el mar Arábigo previamente en julio.

      Muertes y heridos en la guerra contra Irán

      La cifra de efectivos heridos en el conflicto también creció a más de 400 hasta el lunes. El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, manifestó que la mayoría sufrió traumatismos cerebrales.

      En un principio, la Armada describió el choque del 1 de julio como un aterrizaje de emergencia, y señaló que "no había indicios de que la emergencia hubiese sido causada por una acción hostil". Los tres marineros restantes a bordo del helicóptero fueron rescatados poco después del percance.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles confirmados sobre el piloto y las heridas

      El conteo de bajas de guerra del Pentágono sumó una muerte no relacionada con combates en julio. Es el primer fallecimiento registrado desde que 13 militares fallecieran en incidentes separados en marzo, al comienzo de la guerra.

      La primera fue un ataque de un dron iraní contra un centro de mando en Kuwait en el que murieron seis soldados. Luego, un efectivo murió más de una semana después de haber resultado herido en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. Otros seis militares fallecieron cuando un avión cisterna KC-135 —que prestaba apoyo a las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán— se estrelló en Irak.

      En total, 414 militares han resultado heridos, incluido un integrante de la Fuerza Aérea incorporado el lunes. Aunque Teherán y Washington han reanudado los ataques, no está claro si la lesión del aviador es consecuencia de los mismos.

      El Comando Central de Estados Unidos no ofreció detalles sobre el aviador en particular. Pero los traumatismos cerebrales que han caracterizado la mayoría de las heridas en la guerra son un problema cada vez más persistente entre las fuerzas de combate, especialmente entre quienes han estado expuestos a ataques con misiles y explosiones cercanas.

      Aunque este tipo de lesión, junto con el trastorno de estrés postraumático, se ha convertido en una de las heridas características entre los veteranos de la era posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, aún se conoce poco sobre cuál es su impacto sobre los soldados, especialmente a largo plazo.

      Al ser consultada el lunes por las cifras más recientes de efectivos con heridas graves, la mayor Emma Thompson, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, indicó que no tenía una actualización, y reiteró que "casi todos" los lesionados han regresado a sus labores. Tampoco precisó cuántos militares han resultado heridos de gravedad, al grado de requerir ser evacuados de la región.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fuerzas armadas de EE.UU suman 14 muertes en guerra contra Irán
      Fuerzas armadas de EE.UU suman 14 muertes en guerra contra Irán

      Fuerzas armadas de EE.UU suman 14 muertes en guerra contra Irán

      SLP

      AP

      Incidentes en marzo y julio han dejado 14 muertos y cientos de heridos en las fuerzas armadas.

      ¿Quién era Kauana Bilhar, influencer que cayó desde un balcón?
      ¿Quién era Kauana Bilhar, influencer que cayó desde un balcón?

      ¿Quién era Kauana Bilhar, influencer que cayó desde un balcón?

      SLP

      El Universal

      La influencer brasileña Kauana Bilhar murió tras caer desde el piso 27 en Dubái; su pareja notificó a la familia.

      Mujer se declara culpable de bigamia y fraude en Las Vegas
      Mujer se declara culpable de bigamia y fraude en Las Vegas

      Mujer se declara culpable de bigamia y fraude en Las Vegas

      SLP

      EFE

      Mujer admite cargos de bigamia y fraude, tras casarse con más de doce hombres en Las Vegas

      Ministros y dirigentes rechazan racismo en comentarios de Rajoy
      Ministros y dirigentes rechazan racismo en comentarios de Rajoy

      Ministros y dirigentes rechazan racismo en comentarios de Rajoy

      SLP

      AP

      El ex presidente Mariano Rajoy afirmó que la selección francesa no tiene jugadores franceses, generando rechazo oficial.