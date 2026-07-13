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Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41

El portero Guillermo Ochoa, apodado 'Don Memo', fue felicitado por el mediocampista Gilberto Mora.

Por El Universal

Julio 13, 2026 08:35 p.m.
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Gilberto Mora felicita a Guillermo Ochoa por su cumpleaños 41

CIUDAD DE MÉXICO, julio 13 (EL UNIVERSAL).- Guillermo Ochoa cumplió este lunes 41 años y las felicitaciones para el histórico exarquero mexicano no han cesado en redes sociales.

Felicitación especial de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa

Sin lugar a dudas, la que más llamó la atención y enterneció al mundo del internet fue la de Gilberto Mora. El mediocampista de los Xolos de Tijuana publicó una foto poco reciente con Memo.

Además, volvió a nombrarlo "Don Memo", tal y como bautizaron las redes sociales al seis veces mundialista, por ser el más experimentado de la plantilla que conformó Javier Aguirre en el Mundial 2026.

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"Feliz cumpleaños, 'Don Memo'. Te quiero mucho", escribió en su felicitación de Instagram el nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Contexto y relación entre Gilberto Mora y Guillermo Ochoa

En la selfie, Gilberto Mora publicó una foto con "Memo" Ochoa, de hace poco menos de 10 años. Actualmente, "Morita" tiene 17 años y será en octubre cuando cumpla la mayoría de edad.

Mora era el más pequeño de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo 2026 y debido a la experiencia el portero surgido del América, la afición bromeó durante la justa que Memo era quien cuidaba del Gil.

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