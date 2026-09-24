San Luis Potosí suma dos muertes violentas de mujeres en 24 horas

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En menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos contra mujeres en San Luis Potosí, ambos ocurridos en municipios de la Zona Media, situación que vuelve a poner bajo investigación la muerte violenta de mujeres en la entidad.

El primero de estos casos corresponde a María Isabel Trejo Padrón, de 35 años de edad, quien había sido reportada como no localizada desde el lunes 21 de septiembre.

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La mujer fue encontrada sin vida y con presuntas huellas de violencia durante la noche del martes 22 de septiembre, a un costado de la carretera federal 70 Rioverde-San Luis Potosí.El hallazgo ocurrió en las inmediaciones de una vivienda abandonada, cerca de la comunidad de Santa Catarina, perteneciente al municipio de San Nicolás Tolentino.María Isabel había sido vista por última vez en la localidad de Puente Prieto, anexo a Cañada Grande, perteneciente al municipio de Rioverde.Tras confirmarse su localización sin vida, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Solo unas horas después, durante la mañana de este miércoles 23 de septiembre, María de Jesús Vásquez Orduña, conocida como "Chuya", fue ultimada a balazos en el municipio de San Ciro de Acosta.De acuerdo con la información preliminar, alrededor de las 10:00 horas sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en el barrio de San José, cerca de la capilla del mismo nombre, donde le dispararon."Chuya" era una mujer que en las últimas semanas se unió al activismo de búsqueda tras la desaparición del novio de su hija, el joven, Miguel Rocha desde el pasado 3 de septiembre.Cabe señalar que particularmente en Rioverde no existe una Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) emitida por las autoridades federales.A estos dos casos se suma un tercer hecho ocurrido durante la misma semana. El pasado 15 de septiembre, la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación bajo el Protocolo de Feminicidio por la muerte violenta de una mujer localizada dentro de un domicilio de la colonia Misión del Palmar, en San Luis Potosí capital.De esta manera, en menos de una semana se han registrado tres casos de muertes violentas de mujeres, dos de ellos ocurridos en menos de 24 horas en municipios de la Zona Media.Las investigaciones continuarán para esclarecer cada uno de los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrieron.