Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en partido NFL México
El partido entre Vikings y 49ers contará con Majo Aguilar y shows de Mxka y The Warning.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles la NFL reveló que la cantante mexicana Majo Aguilar será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en el estadio Banorte cuando los Vikings de Minnesota enfrenten a los 49ers de San Francisco.
Majo Aguilar y su experiencia en eventos deportivos
En redes sociales se generó un gran revuelo por esta noticia, ya que los fanáticos de Majo "festejaron" que le ganó la carrera a su primera Ángela Aguilar al ser contemplada para un evento internacional de esta magnitud, ya que se trata de un partido de temporada regular de la mejor liga de futbol americano en el mundo.
Sin embargo, no es la primera vez que la intérprete de canciones como "No Voy A Llorar", "Cuéntame" y "Brujería" le toca esta responsabilidad, ya que ha cantado el Himno Nacional en la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull Yero, en un Clásico Nacional entre América y Chivas en Estados Unidos y recientemente en un partido Selección Femenil de México contra la de Brasil.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles del partido y shows complementarios
Día: 22 de noviembre
Hora: 19:00 horas
Transmisión: ESPN y Disney+
¿Qué otros shows habrá en el partido?
Mxka cantará el Himno de Estados Unidos y The Warning estará a cargo del show de medio tiempo.
no te pierdas estas noticias
Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en partido NFL México
El Universal
El partido entre Vikings y 49ers contará con Majo Aguilar y shows de Mxka y The Warning.
Aleks Syntek, dispuesto a someterse al detector de mentiras
El Universal
El cantante enfrenta acusaciones y controversias mientras anuncia su cambio hacia la música urbana
Muere Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes
El Universal
Alcanzó fama con éxitos como "Always Something There to Remind Me" y "Promises, Promises".