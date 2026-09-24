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Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en partido NFL México

El partido entre Vikings y 49ers contará con Majo Aguilar y shows de Mxka y The Warning.

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 12:55 p.m.
A
Majo Aguilar cantará el Himno Nacional en partido NFL México
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Este miércoles la NFL reveló que la cantante mexicana Majo Aguilar será la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en el estadio Banorte cuando los Vikings de Minnesota enfrenten a los 49ers de San Francisco.

      Majo Aguilar y su experiencia en eventos deportivos

      En redes sociales se generó un gran revuelo por esta noticia, ya que los fanáticos de Majo "festejaron" que le ganó la carrera a su primera Ángela Aguilar al ser contemplada para un evento internacional de esta magnitud, ya que se trata de un partido de temporada regular de la mejor liga de futbol americano en el mundo.

      Sin embargo, no es la primera vez que la intérprete de canciones como "No Voy A Llorar", "Cuéntame" y "Brujería" le toca esta responsabilidad, ya que ha cantado el Himno Nacional en la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y William Scull Yero, en un Clásico Nacional entre América y Chivas en Estados Unidos y recientemente en un partido Selección Femenil de México contra la de Brasil.

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      Detalles del partido y shows complementarios

      Día: 22 de noviembre

      Hora: 19:00 horas

      Transmisión: ESPN y Disney+

      ¿Qué otros shows habrá en el partido?

      Mxka cantará el Himno de Estados Unidos y The Warning estará a cargo del show de medio tiempo.

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