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Ciudad de México, 17 nov (EFE).- México espera cerrar el brote de sarampión en el segundo semestre de 2027 y recuperar, después un año sin transmisión local, el reconocimiento de país libre de la enfermedad, según el balance presentado este martes por las autoridades sanitarias.

México prevé cierre del brote de sarampión en 2027

La Secretaría de Salud reportó 20.601 casos acumulados entre 2025 y 2026 y catorce casos activos (doce en Chiapas y dos en Quintana Roo), en el sur del país.

"Esperamos lograrlo hacia el segundo semestre del 2027", señaló el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional de la Secretaría de Salud, Rafael Valdés, sobre el cierre del brote, antes de explicar que el siguiente paso será completar un año sin transmisión local.

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El funcionario informó que, en las últimas doce semanas, los contagios semanales fueron más de un 90 % inferiores al máximo de 1,314 registrado durante una semana de febrero.

Acciones de la autoridad para controlar el brote

Según datos de la Secretaría de Salud, entre 2025 y 2026 se aplicaron casi 41 millones de dosis y se realizaron más de 12,600 intervenciones de vacunación alrededor de casos detectados, en los primeros dos o tres días, y casi 19.000 recorridos casa por casa.

Además, existen más de 21 mil puestos en los 32 estados y este año se cumplió un 90 % de la meta de vacunación programada, afirma la cartera.

Así mismo, anunció un plan de dos fases de noventa días, con preparación y trabajo territorial, y aseguró que México tiene la segunda menor tasa de transmisión entre los dieciocho países de la región con transmisión activa.

Para recuperar el reconocimiento de país libre de sarampión, Valdés explicó que deberá transcurrir un año sin transmisión local después del cierre del brote.

Para este fin, el subsecretario detalló que hay casi once millones de dosis disponibles, de las cuales 3.5 millones son de triple viral para menores de seis meses a nueve años de edad y más de siete millones de doble viral para personas de diez a 49 años.

El esquema presentado contempla una dosis cero entre los seis y once meses, la primera a los doce meses, la segunda a los dieciocho y recuperación de esquemas entre los dos y nueve años.

El programa también prioriza a personal sanitario y educativo, trabajadores agrícolas, pueblos originarios y personas en movilidad, para quienes existe un operativo especial en Chiapas, sur de México.

Las autoridades atribuyeron el resurgimiento mundial del sarampión a la caída de la vacunación durante la pandemia de covid-19 y señalaron que el brote mexicano comenzó con casos importados de Texas y Arizona, estados fronterizos de EE.UU. con México.