Hallan cuerpo de mujer en camino de Mexquitic
Fue encontrado sobre el Paso a la comunidad de Guadalupe Victoria de ese municipio
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El cadáver de una mujer fue localizado en la comunidad de Guadalupe Victoria, en Mexquitic de Carmona.
El hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 22:00 horas del lunes.
Al sitio arribaron autoridades, quienes hallaron el cuerpo boca abajo sobre el camino Paso a Guadalupe Victoria y el camino prolongación camino Graciano Sánchez.
La Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron carpeta de investigación.
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Hasta ayer se mantenían las diligencias para esclarecer las causas y circunstancias del fallecimiento.
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