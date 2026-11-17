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El cadáver de una mujer fue localizado en la comunidad de Guadalupe Victoria, en Mexquitic de Carmona.

El hecho fue reportado a las autoridades cerca de las 22:00 horas del lunes.

Al sitio arribaron autoridades, quienes hallaron el cuerpo boca abajo sobre el camino Paso a Guadalupe Victoria y el camino prolongación camino Graciano Sánchez.

La Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron carpeta de investigación.

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Hasta ayer se mantenían las diligencias para esclarecer las causas y circunstancias del fallecimiento.