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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas, ante la identificación de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

Acciones de la autoridad

Cuervo Escalona se une a la lista de 25 personas físicas y 15 morales, incluida la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, relacionadas con proveedores electorales a las que les congelaron las cuentas debido a la identificación de operaciones que presentaban elementos de riesgo.

De acuerdo con la información analizada por la UIF, el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales, en el que se identificaron posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.

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Relación con la red Hernández Casillas

Asimismo, la dependencia identificó vínculos comerciales con empresas proveedoras del sector electoral, en las que el exservidor público presuntamente habría fungido como apoderado legal.

La UIF detectó operaciones en efectivo y movimientos bancarios que consideró elementos relevantes para dar seguimiento a posibles irregularidades financieras relacionadas con dicho esquema.

La dependencia precisó que el exfuncionario está sujeto a las restricciones establecidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones aplicables, que contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros.

Además, aclaró que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria, por lo que no implica una determinación de responsabilidad definitiva.

Este lunes, EL UNIVERSAL reveló que los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, vinculados a una red de empresas que obtuvo contratos millonarios de organismos electorales, contaban con Cuervo Escalona como su alfil dentro del Instituto Nacional Electoral, desde mucho antes de que Guadalupe Taddei llegara a la presidencia del organismo.