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Persisten los taxis "tuneados": SCT

Entre 15 y 20% de unidades de transporte urbano podrían ser retiradas

Por Samuel Moreno

Julio 17, 2026 01:45 p.m.
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Persisten los taxis tuneados: SCT
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      La problemática de los taxis modificados o "tuneados" continúa en San Luis Potosí, al tiempo que entre el 15 y 20 por ciento de las unidades del transporte público urbano podrían ser retiradas de circulación por incumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Transporte, informó la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

      La funcionaria explicó que la revista vehicular ya concluyó en todo el estado, aunque en la capital potosina terminó apenas el viernes pasado, por lo que actualmente la dependencia concentra la información obtenida para emitir las notificaciones correspondientes y aplicar las sanciones previstas a los concesionarios que incumplieron con la normatividad.

      Martínez Acosta precisó que aún no existe una cifra definitiva de unidades que serán retiradas del servicio; sin embargo, estimó que en el caso del transporte urbano el porcentaje podría ubicarse entre el 15 y 20 por ciento. Añadió que durante el proceso también se registró una renovación del parque vehicular, ya que algunos concesionarios sustituyeron unidades que habían alcanzado el límite de antigüedad permitido por la ley.

      La secretaria recordó que la legislación establece una vigencia de hasta 10 años para incorporar unidades al servicio público, por lo que la renovación no necesariamente implicó la compra de vehículos nuevos, aunque sí hubo casos en los que se integraron camiones de reciente modelo.

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      En cuanto a las principales anomalías detectadas, señaló que en el servicio de taxi persiste la problemática de las unidades "tuneadas", cuyos operadores continúan colocando polarizados, cambiando rines y agregando otros accesorios no autorizados. En el transporte urbano, en tanto, las observaciones se concentraron en la falta de limpieza y el deterioro físico de los vehículos, condiciones que incluso impidieron que algunas unidades obtuvieran la autorización para seguir prestando el servicio.

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