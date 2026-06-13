México y EU revisan temas de seguridad

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Ciudad de México.- México y Estados Unidos alcanzaron acuerdos en una "nueva era" de cooperación en materia de seguridad, tras realizarse este viernes una reunión entre autoridades de ambos países.

La Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Ronald Johnson, indicó que la conversación de este viernes en la CDMX se centró en el combate a los grupos de la delincuencia y ambos países reconocieron que pueden lograr "resultados históricos" cuando trabajan juntos.

"Con este espíritu de cooperación, ambos países están tomando medidas rápidas y decisivas —a través del Grupo Bilateral de Implementación (GBI)— para combatir el tráfico de drogas y armas, fortalecer nuestra frontera compartida, desmantelar las redes de los cárteles y hacer frente a las amenazas que socavan la seguridad y prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera", expuso la embajada.

Indicó que representantes de 15 agencias gubernamentales de Estados Unidos y sus homólogos mexicanos participaron en esta reunión bilateral de implementación en materia de seguridad, encabezada por expertos y celebrada en la embajada en la Ciudad de México.

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Añadió que se impulsan "resultados inmediatos y de gran impacto" en prioridades de seguridad compartidas.

"Las conversaciones se centraron en áreas clave de cooperación, incluyendo el combate al crimen organizado y al robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la contención de la migración ilegal y el tráfico de armas, así como el avance en la colaboración y coordinación frente a amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones".

Resaltó que el GBI ilustra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando.

En redes sociales el embajador Ronald Johnson destacó que en el encuentro con el canciller Roberto Velasco se puso en marcha el Grupo Bilateral de Implementación, que representa "la siguiente etapa en la evolución de nuestra cooperación".

Mencionó que "esta reunión sobre seguridad refleja la seriedad de este esfuerzo y nuestro compromiso compartido de generar resultados medibles".