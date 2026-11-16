Muere a los 80 años el llamado "Jefe de Jefes"

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Ciudad de México.- Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, falleció este domingo a los 80 años, dos días después de haber sido trasladado del penal de Puente Grande al Hospital Country 2000, en la colonia Lomas del Country, bajo protocolos de seguridad y custodia.

De acuerdo con personal médico, el narcotraficante presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14:00 horas, confirmó la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

"El Jefe de Jefes", también conocido como "El Padrino" o "El Zar de la Droga", fue trasladado el viernes 13 de noviembre con carácter de urgencia desde el penal a las instalaciones médicas ubicadas en Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo y Mar Blanco, Guadalajara.

Según reportes médicos, la madrugada del sábado 14 de noviembre presentó hipertermia, también un cuadro de broncoaspiración y se encontraba intubado, además se le practicó una hemodiálisis. En el transcurso de la tarde del sábado presentó un deterioro de salud y se procedió a efectuar un ecocardiograma; falleció este domingo.

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El 15 de septiembre de 2022, la entonces titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, durante una conferencia mañanera con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a Félix Gallardo le habían diagnosticado 22 padecimientos.

LARGO HISTORIAL

El "Zar de la Droga" fue sentenciado a 77 años de cárcel; una de 40 años por los delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; otra más de 37 años, derivado del homicidio del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique "Kiki" Camarena.

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Bellavista, comisaría de Culiacancito, en las cercanías de Culiacán, en Sinaloa.

"El Padrino", como también se le conocía, se desempeñó como policía judicial y fue escolta del entonces gobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis, y en 1970 se inmiscuyó en el narcotráfico y controló el tráfico ilegal de drogas de México a Estados Unidos.

En 1980 Estados Unidos lo buscaba y en 1989 fue detenido en una residencia en la colonia Jardines del Bosque en Zapopan, Jalisco.

"El Jefe de Jefes" permaneció en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México; posteriormente, fue ubicado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Morelos y luego trasladado a Puente Grande, en Jalisco, el 29 de mayo de 2017.

En 2022 se le concedió prisión domiciliaria; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión.

Cerca de las 17:00 horas de este domingo, el cuerpo del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo fue sacado del hospital Country 2000, en Guadalajara, donde murió, para entregarlo a sus familiares; hasta ahora se desconoce dónde será velado y sepultado.