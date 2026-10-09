Mueren 9 reos y un menor por tiroteo en penal

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Culiacán, Sinaloa.- Al menos 10 personas sin vida, entre ellas un menor de edad que estaba de visita, y 16 heridos fue el saldo de los hechos violentos registrados este jueves en el centro penitenciario de El Castillo, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Las autoridades indicaron que lo sucedido fue "una riña", pese a que se registraron disparos de armas de fuego.

Personal de la Cruz Roja trasladó a los heridos a hospitales en ambulancias custodiadas.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que ante estos actos de violencia el grupo interinstitucional ingresó al reclusorio y logró recuperar el control, por lo que el personal de Trabajo Social inició el proceso de comunicación con los familiares de las víctimas.

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En un mensaje grabado en video y distribuido en redes sociales, el funcionario estatal señaló que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) entraron al penal para levantar las actas respectivas y determinar las responsabilidades en estos hechos, y que se suspendieron las visitas al centro penitenciario hasta nuevo aviso "con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de las familias que acudirían".

Informó que se mantendrá la presencia de las fuerzas estatales y federales en el reclusorio, como parte de las medidas preventivas, y que el resto de la población penitenciaria "se encuentra bien".

Los hechos

Según la información que se conoce, por la mañana, durante la visita, se reportaron disparos en el interior del penal ubicado a un costado de la carretera México-Nogales, a la salida sur de Mazatlán.

Esto motivó una movilización de elementos estatales y de un grupo especial de revisión de penales de la Guardia Nacional (GN), que ingresaron para controlar la situación.

Como parte del operativo, un helicóptero de la Marina, en respaldo al personal terrestre que ingresó al lugar, sobrevoló la zona en varias ocasiones, en tanto que elementos del Ejército y la Guardia Nacional fortalecieron su presencia en el exterior.

En tanto, afuera del penal se agolpaban las familias de los internos quienes, al conocer que había actos de violencia, exigían información y saber el estado de sus seres queridos.

La gente ejerció presión en el pórtico del centro penitenciario, hasta que autoridades judiciales, salieron a tranquilizarlas y a pedirles que se retiraran de esa zona ante el riesgo de un posible accidente debido al constante movimiento de patrullas y ambulancias.

Un total de 10 ambulancias de la Cruz Roja, con paramédicos, cruzaron en horarios distintos el pórtico principal, y luego salieron escoltadas, para trasladar a los internos heridos a hospitales para su atención.