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Leonardo Aguilar comenta consecuencias del escándalo Ángela-Nodal

El cantante habló sobre su concierto en Guadalajara y cómo ha manejado el odio recibido en los últimos años.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 04:58 p.m.
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Leonardo Aguilar comenta consecuencias del escándalo Ángela-Nodal
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       Leonardo Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, toma con calma el que su concierto gratuito del lunes, que formó parte de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, no se haya llenado y luciera casi vacío, incluso bromeó durante el show sobre ello, y admitió que desde hace tres años él y su familia han estado en el centro de las críticas, algo que ha sido bueno y malo al mismo tiempo.


      Sin mencionar el nombre de su hermana Ángela, ni el de su cuñado Christian Nodal, quienes se casaron hace más de dos años en medio del escándalo, Leonardo dijo en entrevista para "Ventaneando" que aunque él no fue protagonista de aquel escándalo, también ha recibido mucho hate (odio).

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      "Yo no fui protagonista de nada de lo que hatean, nada, y de repente era como 'ahí también está ese wey, vamos a darle' y me atacaron a mí también, así fue, yo no les he hecho daño a nadie", dijo.
      Admitió que debido a las cosas que han pasado mediáticamente en los últimos tres años, su nombre y el de su familia no han dejado de dar de qué hablar, sobre todo negativamente, por lo que reflexionó:
      "Prefiero mil veces a que hablen mal de mi a que nadie hable nada de mi", y remató admitiendo que de alguna manera gracias a que su apellido y su familia da de qué hablar, se ha difundido su música.
      "Eso ha sido un reto pero también me ha ayudado a que las cosas se divulguen más, las cosas que estoy haciendo".
      Leonardo prepara lo que será su nuevo disco que se llamará "Esquina 22", lugar en Zacatecas donde se reúne con sus amigos.
      Leonardo lleva 14 años de carrera artística profesional, contando desde el lanzamiento de su primer álbum debut en conjunto "Nueva tradición" en 2012, o cerca de 10 años como solista desde el estreno de "Gallo fino" en 2016.

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