Ofende a verdes "burla" de Galindo vs. Gallardo

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Las diferencias entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona provocaron una nueva confrontación en el Congreso, donde diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) centraron sus declaraciones en descalificar al edil y defender al gobernador.

Confrontación en el Congreso entre Galindo y Gallardo

El presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, rechazó cualquier acuerdo personal con Galindo y lo calificó de "pendenciero" y "majadero". Lo acusó de atacar la imagen del Congreso y de sus integrantes, además de cuestionar su desempeño en deporte, seguridad y manejo de áreas verdes, con señalamientos que también incluyeron una revisión pendiente por 450 millones de pesos.

Respuesta del PVEM y defensa al gobernador Gallardo

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Gámez también respondió a las críticas de Galindo contra Gallardo por su calificación de -1 que obtuvo en el Campeonato Nacional Charro. El diputado sostuvo que el alcalde le faltó al respeto al gobernador y consideró que sus cuestionamientos sobre los premios obtenidos por el mandatario no contribuyen a una relación institucional. "Ha dañado las puertas de este Congreso y a alguien así, pues no le podemos estirar la mano", afirmó.

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El coordinador de la bancada del PVEM, Héctor Serrano Cortés, defendió la participación de Gallardo en la charrería y calificó de "extraordinaria la cala realizada por el gobernador".

Sostuvo que las declaraciones del alcalde no favorecen el diálogo, pero aseguró que su bancada está dispuesta a atender su solicitud de establecer una conversación institucional.