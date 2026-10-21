Ofende a verdes "burla" de Galindo vs. Gallardo
Gámez, presidente de la Directiva califica al alcalde de majadero
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Las diferencias entre el alcalde Enrique Galindo Ceballos y el gobernador Ricardo Gallardo Cardona provocaron una nueva confrontación en el Congreso, donde diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) centraron sus declaraciones en descalificar al edil y defender al gobernador.
Confrontación en el Congreso entre Galindo y Gallardo
El presidente de la Mesa Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, rechazó cualquier acuerdo personal con Galindo y lo calificó de "pendenciero" y "majadero". Lo acusó de atacar la imagen del Congreso y de sus integrantes, además de cuestionar su desempeño en deporte, seguridad y manejo de áreas verdes, con señalamientos que también incluyeron una revisión pendiente por 450 millones de pesos.
Respuesta del PVEM y defensa al gobernador Gallardo
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Gámez también respondió a las críticas de Galindo contra Gallardo por su calificación de -1 que obtuvo en el Campeonato Nacional Charro. El diputado sostuvo que el alcalde le faltó al respeto al gobernador y consideró que sus cuestionamientos sobre los premios obtenidos por el mandatario no contribuyen a una relación institucional. "Ha dañado las puertas de este Congreso y a alguien así, pues no le podemos estirar la mano", afirmó.
Defiende Héctor Serrano habilidad charra de Gallardo
Censura el diputado mofa del alcalde Galindo sobre el tema
El coordinador de la bancada del PVEM, Héctor Serrano Cortés, defendió la participación de Gallardo en la charrería y calificó de "extraordinaria la cala realizada por el gobernador".
Sostuvo que las declaraciones del alcalde no favorecen el diálogo, pero aseguró que su bancada está dispuesta a atender su solicitud de establecer una conversación institucional.
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