U2 suma tercera fecha en México para 2027

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U2 ofrecerá un tercer concierto en México como parte de su gira "The Greatest Show on Earth World Tour", luego de que Ocesa anunciara la nueva fecha este miércoles 21 de octubre.

La banda irlandesa regresará al país en 2027, nueve años después de su última visita. En mayo pasado, Bono, líder de la agrupación, había prometido a sus fanáticos que volverían a tierras mexicanas, posterior a que los integrantes visitaran el Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar un videoclip.

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De acuerdo con Ocesa, el nuevo concierto está programado para el domingo 28 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros. Hasta el momento, se desconoce si se anunciarán más fechas.La preventa Banamex se realizará el jueves 22 de octubre de 2026 a través de Ticketmaster, mientras que las dos presentaciones anunciadas previamente serán el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027.En el mapa de precios compartido por Ocesa en X, antes Twitter, se detallan los costos de las entradas. Los precios van desde mil 597 pesos hasta 22 mil 800 pesos por los paquetes VIP Golden Circle, sin incluir los cargos por servicio.Esta es la lista de precios por zona:GNP: 5 mil 270, 7 mil 378 y 8 mil 959 pesos.Golden Circle: 6 mil 051 pesos.Verde B: 4 mil 375, 5 mil 688 y 6 mil 562 pesos.Coca-Cola: 3 mil 135, 4 mil 076 y 4 mil 702 pesos.(RED): 3 mil 819 pesos.Premier A: 3 mil 819 pesos.Premier B: 3 mil 819 pesos.Verde C: 2 mil 341, 3 mil 044 y 3 mil 746 pesos.BOX: mil 835 pesos.PCD: mil 835 pesos.Naranja C: mil 597, mil 917 y 2 mil 396 pesos.Ocesa también contempla paquetes VIP, por ejemplo: las opciones Premier A y Premier B cuestan 9 mil 903 pesos cada una, mientras que los paquetes Golden Circle tienen precios de 19 mil 996 y 22 mil 800 pesos, sin cargos por servicio.