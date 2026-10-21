Seduvop insiste en "su" viaducto de Villa Magna

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El proyecto del nuevo viaducto Villa Magna, en la capital potosina, requerirá una inversión estimada de mil 400 millones de pesos y será incorporado al presupuesto estatal de 2027, confirmó Jorge Grimaldo Limón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

El funcionario explicó que, debido al monto que representa la obra, los recursos se contemplarán en el paquete presupuestal del próximo año. Precisó que el proyecto todavía no se encuentra en proceso de licitación.

El viaducto fue anunciado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como una de las obras de infraestructura vial previstas para mejorar la movilidad en la zona de Villa Magna, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, la estructura tendrá una longitud aproximada de dos kilómetros y buscará reducir los tiempos de traslado, así como facilitar la circulación de miles de familias que transitan por este sector.

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Aunque los trabajos preparatorios continúan, la ejecución del proyecto dependerá de la programación presupuestal y de los procedimientos administrativos correspondientes, pues la obra aún no ha sido licitada.